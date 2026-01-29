Ana tiene una prueba de trabajo en otra boutique

Con Alberto afianzando su relación con Cristina, a Ana le ha surgido una nueva y muy buena oportunidad. Su amigo Rodrigo le ha ofrecido una cita con la dueña de una boutique, conocida suya.

Ana se lo cuenta a su tío Emilio que le aconseja que tiene que hacerlo increíble y le pregunta si sería capaz esta vez de dejar Velvet, a lo que Ana responde convencida que sí.

Ana le enseña sus diseños a Sophie en la cita y ella le propone algo: debe mirar su vestidor y elaborar el vestido que necesita.

Pero no solo diseñarlo, sino confeccionarlo para el día siguiente.

Para lo cual Ana tiene que pedir ayuda a sus amigas de Velvet sin que nadie más se entere