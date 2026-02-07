Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Resulta que es el ceo de una importante multinacional. ¿Podrá fiarse Ana de él después de la mentira inicial?

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Publicidad

Nova
Publicado:

Ana se ha enterado por Rodrigo que el chico con el que se está ilusionando se llama en realidad Carlos Aristizábal. Resulta que es el director ejecutivo de una importante empresa, que maneja millones de dólares.

Ana está decepcionada porque no le gustan las mentiras y no sabe si fiarse de él o no. Él asegura que no dijo nada porque está acostumbrado a que la gente se acerque a él por interés, y quería poder disfrutar de un plan tranquilo con la chica que le gusta, sin tener que dar explicaciones de quién es o de la vida que lleva.

Pero ahora que todo ha salido a la luz, promete no mentir más y demostrarle a Ana que se puede fiar de él.

Por si fuera poco, Ana ya le ha dicho a Alberto que se está abriendo a la posibilidad de enamorarse de él.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Velvet el nuevo imperio - Alberto se casa con Cristina mientras Ana no puede contener las lágrimas

Alberto se casa con Cristina mientras Ana no puede contener las lágrimas

Secretos de familia - Ilgaz tiene una teoría sobre el padre de Ceylin

Ilgaz tiene una teoría sobre el padre de Ceylin

Civan y Ela se dejan llevar y se dan su primer beso
Momento destacado

Civan y Ela se dejan llevar por sus sentimientos y se dan su primer beso

Dos bodas ponen el broche de oro a un emocionante final de Amor sin límite: repasamos los mejores momentos del último capítulo
Momento destacado

Dos bodas ponen el broche de oro a un emocionante final de Amor sin límite: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía
Momento destacado

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Leona descubre que David siempre ha sabido quién era su hijo y acaba rompiendo su compromiso con él.

Velvet el nuevo imperio - La madre de Alberto aparece justo para su boda
Momento destacado

La madre de Alberto aparece justo para su boda

Isabel se reencuentra con su amigo Emilio, que la ha ocultado todo este tiempo.

Secretos de familia - Engin dejó un mensaje para Ceylin antes de morir

Engin dejó un mensaje para Ceylin antes de morir

Ayça se alquila un vestido de novia y Hakan la sorprende al verla así

Ayça alquila un vestido de novia y Hakan se sorprende al verla así

Leyla acepta una nueva vida lejos del vertedero creyendo que Cino ha muerto

Leyla acepta una nueva vida lejos del vertedero creyendo que Cino ha muerto

Publicidad