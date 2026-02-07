Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Ana se ha enterado por Rodrigo que el chico con el que se está ilusionando se llama en realidad Carlos Aristizábal. Resulta que es el director ejecutivo de una importante empresa, que maneja millones de dólares.

Ana está decepcionada porque no le gustan las mentiras y no sabe si fiarse de él o no. Él asegura que no dijo nada porque está acostumbrado a que la gente se acerque a él por interés, y quería poder disfrutar de un plan tranquilo con la chica que le gusta, sin tener que dar explicaciones de quién es o de la vida que lleva.

Pero ahora que todo ha salido a la luz, promete no mentir más y demostrarle a Ana que se puede fiar de él.

Por si fuera poco, Ana ya le ha dicho a Alberto que se está abriendo a la posibilidad de enamorarse de él.