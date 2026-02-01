Alberto pide matrimonio a Cristina

Tras el rechazo de Ana, Alberto ha decidido dejar de intentar recuperar su relación con ella. Ana intenta hablar con él para poder mantener una amistad, aunque sea en el terreno laboral, pero él tiene otros planes.

Después de ver cómo Enrique empieza a mandar también en Velvet, toma la siguiente decisión.

En un restaurante de lujo ¡pide matrimonio a Cristina!

Gerardo no puede estar más contento en cuanto se entera. Su plan para quedarse con Velvet cada está más cerca porque Alberto está actuando según lo que acordaron.

¿Cómo saldrá esto?