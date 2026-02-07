Velvet el nuevo imperio

Alberto se casa con Cristina mientras Ana no puede contener las lágrimas

Al final todo ha salido bien y la boda ha podido celebrarse

Alberto y Cristina ya son marido y mujer. Ya no hay vuelta atrás. Y eso que antes de que se celebrase la boda ha pasado de todo.

Primero Cristina pensaba que Alberto tenía una relación con Ana. Luego el vestido de Cristina desapareció y nadie sabe dónde está. Así que Ana tiene que elaborar uno en una sola noche. Por suerte, a pesar del evidente disgusto de Cristina, la creación de Ana termina siendo un éxito.

Velvet el nuevo imperio - Ana crea el vestido de boda de Cristina en una sola noche

Cristina está encantada y preciosa con un vestido de volumen plagado de pedrería. ¡Hasta el moño va envuelto en cristales!

Y se celebra la gran boda de Velvet. Alberto y Ana se dan el sí quiero delante de todos los empleados, de sus familias (Alberto no sabe que su verdadera madre está presente) y de Ana, que no puede evitar llorar.

Pero el día no acaba ahí. Un mensajero aparece de pronto con el vestido de Cristina. Aunque sea tarde, el encuentro de Ana y él parece de película. Tanto que le propone cenar.

Velvet el nuevo imperio - Ana tiene una cita

¿Será esto el comienzo de una nueva ilusión para Ana después de tanto sufrimiento?

