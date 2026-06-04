Mahir prepara una cita de ensueño para Canfeza… pero sus miedos vuelven a salir a la luz

Canfeza siente que está viviendo como en una prisión en la mansión de los abuelos de Mahir y necesita salir de esas cuatro paredes para relajarse un poco. El hijo de Süreyya es consciente de ello y decide llevarla a pescar.

El excomisario de policía aprovecha la ocasión para decirle que su destino es estar junto a él. Mahir recuerda el día en que se encontraron en la cascada y el anillo de la amiga de Sare flotó hasta sus manos. "El destino te trajo hacia mí", le dice convencido, volviendo a sacar su lado más romántico: "Tú eres mía y yo soy tuyo".

Mahir y Canfeza están a punto de darse su primer beso de verdad, pero un pescador los interrumpe y no pueden dar rienda suelta a su pasión.

La velada continúa para ellos. La hija de Kürşat reconoce ante el excomisario que hace muchos años que no va al cine y él decide complacerla llevándola a ver una película. Para que puedan disfrutar del momento a solas, alquila una sala entera. La joven no puede ocultar su felicidad y no es para menos: Mahir la colma de atenciones, cariño y amor.

Tras pasar la noche juntos, al día siguiente Canfeza se despierta sobresaltada por una pesadilla. Sueña que el hijo de Süreyya acaba comprometiéndose con Sila, y eso la asusta profundamente. Además, se queda en shock al ver a Mahir tumbado en su cama.