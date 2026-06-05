Canfeza rompe con Mahir tras descubrir la familia Yilmaz que es hija del asesino de Mehmet

Cuando los Yilmaz descubren que Canfeza es hija de Kürşat, el hombre que acabó con la vida de Mehmet, la reacción de la familia de Mahir no tarda en llegar.

Afet, la abuela del excomisario, es una de las más afectadas por la noticia. Asaf tampoco logra encajar el golpe y, debido al disgusto, acaba en el hospital por una hemorragia cerebral provocada por una fuerte subida de tensión.

Afet le reprocha a Mahir que haya llevado a su casa a la hija del asesino de su padre. Él intenta explicarle que Canfeza llegó a sus vidas después de que su madre, Süreyya, fuera secuestrada, pero sus palabras no sirven para calmar a la familia.

La abuela de Mahir no quiere a Canfeza en la mansión y él le deja clara su postura: si ella se va, él también. Afet no puede creer lo que está escuchando y le recuerda que Kürşat le arrebató la vida a Mehmet y que, tras aquella tragedia, su madre perdió la cordura. "Mi hijo Mehmet está bajo tierra y aún quieres casarte con ella, olvidándote de tu padre", le reprocha indignada.

La situación se complica aún más cuando Sevde, la mujer de Ferman, descubre que Canfeza es hija del hombre que mató a Mehmet, con quien ella iba a casarse antes de que Süreyya apareciera en su vida. Incapaz de contener la rabia, echa a Canfeza, a su abuela y a Sare de la mansión familiar.

Süreyya intenta evitarlo, pero se queda en shock cuando Sevde le revela la verdad: Canfeza es hija de Kürşat, el hombre que acabó con la vida de Mehmet.

Mientras tanto, Canfeza, su abuela y Sare se refugian en casa de Raşit. Al enterarse, Mahir acude hasta allí para hablar con la joven, decidido a no renunciar a su amor.

La abuela de Canfeza le pide que rehaga su vida y se olvide de ella. "Tienes que olvidarte de Canfeza y seguir tu camino", le dice, aunque reconoce que es un hombre valiente y de gran corazón.

Mahir sabe que Canfeza no tiene la culpa de los actos que cometió su padre y, por eso, no puede dejar de amarla.

El excomisario decide quedarse en el jardín hasta que Canfeza salga a hablar con él y le diga, mirándole a los ojos, si aún lo ama o no.

Finalmente, la joven cede y le pide que se marche. “Esto no va a funcionar. Lo hemos intentado, pero ha sido un error”, le dice completamente rota. Canfeza ha tirado la toalla y le ruega que no vuelva a buscarla nunca más.