Abismo de pasión

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Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!

Elisa ve el beso y se asusta tanto que sale corriendo. ¿Creerá a su padre?

Carmina le confiesa a Augusto que está enamorada de él ¡y lo besa!

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Carmina se marcha. Augusto no está de acuerdo en que se vaya pero no quiere hacer preguntas para no molestar a Estefanía. Entonces ella aprovecha para contarle que necesita hacer su vida y Augusto está seguro de que no le está diciendo toda la verdad. Entones le dice que la quiere mucho, como si fuera su hermana.

Y ella aprovecha para decirle cuánto le molesta que le diga esas palabras. Y se lo confiesa porque no tiene nada que perder puesto que se va a ir. ¡Está enamorada de él!

Le muestra todo el amor que siente por el. Que lo ama desde que lo conoció, es el único hombre que ha amado en su vida y con todas sus fuerzas. ¡Y se lanza a besarlo!

Justo cuando Elisa aparece y les pregunta por qué ha besado a la tía en la beca.

Carmina tiene que explicar a la niña que ha sido ella, porque lo quiere mucho y se dan un beso como si fueran hermanos.

Pero la niña no se lo cree.

¿Convencerá Augusto a su hija de que no se lo cuente a su madre y no tiene nada de malo?

Carmina se marcha y Augusto la desprecia

Antes de marcharse, Carmino vuelve a hablar con Augusto y le pregunta por qué le sorprende tanto que esté enamorado de él. Ella quiere tener la oportunidad de demostrarle que le puede hacer feliz. Y le dice que, si él se lo pide, se quedaría.

Pero Augusto ahora solo quiere que ella se vaya, está muy preocupada por el sufrimiento de su mujer,

Y antes de irse le dice que algún día se va a arrepentir cuando se de cuenta de que Estefanía no es mejor que ella.

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