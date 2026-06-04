Cuento de una noche

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Mahir descubre que Canfeza se ha marchado justo antes de su boda con Sila

Afet obliga a Canfeza a renunciar a Mahir para proteger a su familia, y la joven decide abandonar la mansión entregando el anillo que los unía. Mientras todos esperan la boda del excomisario con Sila, Mahir descubre la verdad y sale corriendo en busca de la hija de Kürşat.

La encerrona a Mahir

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Tras pasar la noche juntos, Canfeza se despierta sobresaltada por una pesadilla. Sueña que el hijo de Süreyya acaba comprometiéndose con Sila, y eso la asusta profundamente.

Al abrir los ojos y ver a Mahir en su cama, se queda en shock. Más aún cuando descubre que alguien ha entrado en su habitación y los ha visto juntos. La joven se siente avergonzada por lo ocurrido.

Canfeza se enfada con él por su atrevimiento, pero Mahir le responde con cariño: "Quiero despertarme contigo cada día de mi vida", le dice, dejando claro que para él ella ya es su novia.

Mahir pasa la noche con Canfeza

El excomisario intenta salir del cuarto de Canfeza sin ser visto, pero no puede. Hay movimiento por los pasillos de la mansión y prefiere quedarse con ella un rato más. La joven aprovecha ese momento para pedirle a su novio que ayude a Sila. La nieta de Cabir está desesperada: no quiere casarse con Mahir y su intención es huir muy lejos sin que nadie sepa su paradero.

Canfeza le pide a Mahir que ayude a Sila

Mahir habla con Sila y le ofrece la posibilidad de darle una nueva identidad. Sin embargo, la joven tiene otro plan en mente: prometerse con él de momento, al menos hasta que Süreyya recupere su salud mental.

Canfeza los ve hablando juntos y no puede evitar sentirse celosa, aunque sabe que Mahir solo lo está haciendo para ayudar a la nieta de Cabir.

El plan de Sila para librarse de su boda con Mahir

Llega el día del compromiso, o eso al menos cree Mahir. Antes de la ceremonia, el excomisario habla con su novia y le pide que no se ponga triste ni olvide que él no se va a casar con Sila. "Te querré para siempre", le confiesa a Canfeza.

Las palabras de amor de Mahir a Canfeza: "Te querré para siempre"

Afet, por su parte, le revela a la joven que su nieto se va a casar con Sila y le pide que renuncie a él para que su familia no corra peligro. Cabir sería capaz de acabar con todos ellos sin que le temblara el pulso.

Canfeza, destrozada, le entrega el anillo que Mahir encontró en la cascada y decide marcharse de la mansión por voluntad propia. Afet sabe que Selim viene a por ella, pero prefiere ocultárselo.

Afet le pide a Canfeza que renuncie a Mahir

Mientras tanto, en el salón de la mansión, las familias de Asaf y Cabir se reúnen para celebrar la boda de Sila y Mahir. El hijo de Mehmet creía que solo iban a comprometerse y no contaba con que todo pudiera convertirse en una boda.

En ese momento, una asistenta de Afet se acerca a Mahir, le entrega el anillo de Canfeza y le comunica que la joven se ha marchado de la mansión.

El excomisario sale corriendo en busca de su novia y, cuando llega al jardín, se encuentra con una situación dantesca: la abuela de Canfeza ha llegado a casa de los abuelos de Mahir y Afet la ha reconocido. Sabe que es la madre de Kürşat, el hombre que acabó con la vida de Mehmet.

¿Qué ocurrirá ahora con Canfeza? Las dos familias son rivales y descubrir que la hija del asesino de Mehmet ha estado viviendo bajo su mismo techo puede desencadenar una guerra interna de consecuencias imprevisibles.

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