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Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Augusto y Alfonsina se quedan devastados al ver las dos familias rotas y sus hijos medio huérfanos.

Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

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Rosendo se despide de su hijo Damián porque se va de manera definitiva con Carmina. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que en efecto iba a ser la última vez que se vieran.

Rosendo se despide de su hijo Damián

Durante la huida, empieza a llover. Y el coche de Rosendo sufre un terrible accidente. ¡Muere en el acto!

Estefanía interrumpe su huida y le dice que Carmina y él no van a ser capaces de ser felices en esa situación. Pero él se va al pueblo a recogerla y no le importa lo que se lleve por delante.

En la casa, Alfonsina le pregunta a Carmina por qué tiene sus maletas listas. ¿Pensaba fugarse con ellos dos? Carmina lo desmiente todo. Dice que se va a Europa, que lo tiene planeado. Pero Alfonsina sigue pensando que Estefanía y Rosendo están juntos.

Estefanía le dice a Rosendo que conduzca con cuidado pero él está decidido a ir a por Carmina. Y es entonces cuando ambos ¡sufren el terrible accidente!

Estefanía y Rosendo mueren

Una mujer que pasa con una carreta de caballos va a conseguir ayuda. Estefanía está viva pero cuando llega el conductor del coche, que no es otro que Augusto, ella ya está muerta.

¡Los dos fallecen! Las lágrimas y los gritos desgarradores de dolor de Alfonsina, Carmina, Augusto y la pequeña Elisa destrozan la familia para siempre.

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