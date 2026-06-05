Rosendo y Estefanía mueren mientras él huía para escaparse con Carmina

Rosendo se despide de su hijo Damián porque se va de manera definitiva con Carmina. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que en efecto iba a ser la última vez que se vieran.

Durante la huida, empieza a llover. Y el coche de Rosendo sufre un terrible accidente. ¡Muere en el acto!

Estefanía interrumpe su huida y le dice que Carmina y él no van a ser capaces de ser felices en esa situación. Pero él se va al pueblo a recogerla y no le importa lo que se lleve por delante.

En la casa, Alfonsina le pregunta a Carmina por qué tiene sus maletas listas. ¿Pensaba fugarse con ellos dos? Carmina lo desmiente todo. Dice que se va a Europa, que lo tiene planeado. Pero Alfonsina sigue pensando que Estefanía y Rosendo están juntos.

Estefanía le dice a Rosendo que conduzca con cuidado pero él está decidido a ir a por Carmina. Y es entonces cuando ambos ¡sufren el terrible accidente!

Una mujer que pasa con una carreta de caballos va a conseguir ayuda. Estefanía está viva pero cuando llega el conductor del coche, que no es otro que Augusto, ella ya está muerta.

¡Los dos fallecen! Las lágrimas y los gritos desgarradores de dolor de Alfonsina, Carmina, Augusto y la pequeña Elisa destrozan la familia para siempre.