Sühan finge su secuestro para salvar a Cesur de la cárcel

Cesur está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir todos los secretos de Riza. El empresario mantiene al hermano de Adalet encerrado en una jaula en un viejo almacén y no piensa liberarlo hasta que confiese cómo consiguió el CD de Salih y cómo logró quedarse con el hotel de Tahsin.

Sühan descubre dónde tiene retenido al criminal y le suplica que lo deje marchar. Teme que su exmarido acabe en prisión por lo que está haciendo, pero Cesur se niega a escucharla. Además, sospecha que Riza podría estar relacionado con la muerte de su madre, Fügen, y quiere descubrir toda la verdad.

La hija de Tahsin, desesperada por evitar que Cesur cometa una locura, decide tomar una medida extrema: ¡organizar su propio secuestro!

Mientras Cesur intenta arrancarle una confesión a Riza, recibe una llamada de uno de los hombres del delincuente. Le asegura que tiene retenida a Sühan y amenaza con acabar con su vida si no libera inmediatamente a su jefe. "Si no liberas a Riza, la vida de Sühan corre peligro", le advierte.

Cesur, aterrorizado ante la posibilidad de perder a la mujer que ama, no tiene otra alternativa que dejar marchar a su enemigo. "Esto no ha terminado. Volveremos a encontrarnos", le asegura.

Lo que el hijo de Fügen desconoce es que ¡todo ha sido una encerrona organizada por la propia Sühan para evitar que termine entre rejas!

Después, ambos desmantelan el lugar donde Riza permanecía encerrado y eliminan todas las pruebas que podrían incriminar a Cesur.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Riza telefonea al empresario y le revela que ha estado en comisaría con el fiscal Serhat, pero que ha decidido no denunciarlo, algo que despierta sus sospechas.

Poco después, Cesur revisa las imágenes que grabó durante el cautiverio de Riza y descubre algo que lo deja completamente desconcertado: ¡Sühan intentó ayudar al criminal a escapar del alnacén donde estaba preso.

En la grabación también escucha cómo Riza le asegura a su exmujer que, si quiere salvar la vida de su padre, Tahsin, debe dejarlo libre.

Cesur no entiende por qué Sühan ha intentado ayudar a su peor enemigo y vuelve a sentirse traicionado por la mujer que ama.

¡Lo que Sühan había planeado para salvarlo acaba provocando una nueva discusión entre ellos!