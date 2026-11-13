Sühan: venganza y amor

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sühan finge su secuestro para salvar a Cesur de la cárcel

La hija de Tahsin idea un arriesgado plan para evitar que su exmarido termine entre rejas por retener a Riza. Sin embargo, sus buenas intenciones acaban provocando un nuevo enfrentamiento entre ellos.

Sühan finge su secuestro para salvar a Cesur de la cárcel

Publicidad

Nova
Publicado:

Cesur está dispuesto a llegar hasta el final para descubrir todos los secretos de Riza. El empresario mantiene al hermano de Adalet encerrado en una jaula en un viejo almacén y no piensa liberarlo hasta que confiese cómo consiguió el CD de Salih y cómo logró quedarse con el hotel de Tahsin.

Sühan descubre dónde tiene retenido al criminal y le suplica que lo deje marchar. Teme que su exmarido acabe en prisión por lo que está haciendo, pero Cesur se niega a escucharla. Además, sospecha que Riza podría estar relacionado con la muerte de su madre, Fügen, y quiere descubrir toda la verdad.

Sühan le pide a Cesur que libere a Riza

La hija de Tahsin, desesperada por evitar que Cesur cometa una locura, decide tomar una medida extrema: ¡organizar su propio secuestro!

Mientras Cesur intenta arrancarle una confesión a Riza, recibe una llamada de uno de los hombres del delincuente. Le asegura que tiene retenida a Sühan y amenaza con acabar con su vida si no libera inmediatamente a su jefe. "Si no liberas a Riza, la vida de Sühan corre peligro", le advierte.

Cesur, aterrorizado ante la posibilidad de perder a la mujer que ama, no tiene otra alternativa que dejar marchar a su enemigo. "Esto no ha terminado. Volveremos a encontrarnos", le asegura.

Lo que el hijo de Fügen desconoce es que ¡todo ha sido una encerrona organizada por la propia Sühan para evitar que termine entre rejas!

Cesur deja marchar a Riza para liberar a Sühan

Después, ambos desmantelan el lugar donde Riza permanecía encerrado y eliminan todas las pruebas que podrían incriminar a Cesur.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Riza telefonea al empresario y le revela que ha estado en comisaría con el fiscal Serhat, pero que ha decidido no denunciarlo, algo que despierta sus sospechas.

Riza no delata a Cesur ante el fiscal Serhat

Poco después, Cesur revisa las imágenes que grabó durante el cautiverio de Riza y descubre algo que lo deja completamente desconcertado: ¡Sühan intentó ayudar al criminal a escapar del alnacén donde estaba preso.

En la grabación también escucha cómo Riza le asegura a su exmujer que, si quiere salvar la vida de su padre, Tahsin, debe dejarlo libre.

Cesur no entiende por qué Sühan ha intentado ayudar a su peor enemigo y vuelve a sentirse traicionado por la mujer que ama.

¡Lo que Sühan había planeado para salvarlo acaba provocando una nueva discusión entre ellos!

Cesur se sientra traicionado por Sühan
Nova » Series » Sühan: venganza y amor » Mejores momentos

Publicidad

Series

Sühan finge su secuestro para salvar a Cesur de la cárcel

Sühan finge su secuestro para salvar a Cesur de la cárcel

Memo no puede contar todavía a Isabella que es su padre

Memo no puede contar todavía a Isabella que es su padre

¡Reyhan y Cavidan, secuestradas y en peligro de muerte! Emir aparece en el último momento, pero ¿logrará salvarlas?

¡Reyhan y Cavidan, secuestradas y en peligro de muerte! Emir aparece en el último momento, pero ¿logrará salvarlas?

Sühan sueña que su padre acaba con la vida de Cesur y se despierta aterrorizada
Momento destacado

Sühan sueña que su padre acaba con la vida de Cesur y se despierta aterrorizada

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella
Momento destacado

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

¡Los celos traicionan a Emir! Descubre que Ismet es una mujer y vive un momento de lo más romántico con Reyhan
Momento destacado

¡Los celos traicionan a Emir! Descubre que Ismet es una mujer y vive un momento de lo más romántico con Reyhan

Emir se da cuenta de que ha desconfiado injustamente de Reyhan e intenta disculparse con ella. Lo que no imagina es que acabarán compartiendo un momento lleno de complicidad y romanticismo.

Cesur salva la vida de Kemal y se enfrenta a Riza
Momento destacado

Cesur salva la vida de Kemal y se enfrenta a Riza

El hijo de Fügen está convencido de que Riza es un hombre peligroso y no piensa permitir que siga haciendo daño a las personas que quiere. Pero su sed de venganza podría llevarlo directamente a la cárcel.

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

El ingenioso plan de Suna y Zafer para que Emir confiese su amor por Reyhan

El ingenioso plan de Suna y Zafer para que Emir confiese su amor por Reyhan

Cesur y Sühan descubren una pista clave sobre el asesinato de Salih: ¡un niño podría haberlo presenciado todo!

Cesur y Sühan descubren una pista clave sobre el asesinato de Salih: ¡un niño podría haberlo presenciado todo!

Publicidad