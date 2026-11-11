El ingenioso plan de Suna y Zafer para que Emir confiese su amor por Reyhan

Suna y Zafer están convencidos de que Emir se ha enamorado de Reyhan y harán todo lo posible para que vuelvan a estar juntos. Mientras tanto, el joven no soporta que su esposa reciba flores y mensajes de Ismet, sin imaginar que su supuesto rival es en realidad una mujer.

Suna y Zafer aúnan esfuerzos para conseguir que Emir y Reyhan vuelvan a estar juntos. La joven está muy preocupada por su hermano al descubrir que duerme en el sofá. ¿Qué tendrán en mente los jóvenes para lograr que el matrimonio se reconcilie?

Para empezar, organizan un divertido juego de adivinar títulos de películas mediante mímica en el que también participa Zeynep. Cuando le llega el turno a Reyhan, tiene que conseguir que Emir adivine el título de una película llamada 'Yo te amo'.

Finalmente, el joven lo adivina y, sin darse cuenta, pronuncia las palabras que tanto le gustaría escuchar a su esposa: "Yo te amo".

Pero la tranquilidad dura poco. Reyhan recibe unas flores de Ismet y su marido no puede evitar sentirse celoso. Mientras la joven va a ponerlas en agua, Emir aprovecha para preguntar a su hermana por Ismet. Suna le habla maravillas de ella, mientras su hermano sigue convencido de que se trata de un hombre.

"Eso de que a toda mujer le alegran las flores tiene su porqué. No deberías poner esa cara. A las mujeres no les gustan los hombres amargados", le dice Zafer a su amigo.

Más tarde, cuando se quedan a solas, Suna comparte con Zafer lo que piensa sobre los sentimientos de su hermano. "Emir se ha enamorado de Reyhan, una mujer con la que se tuvo que casar por obligación", le confiesa.

Los jóvenes deciden seguir ocultándole a Emir que Ismet es una mujer para mantener vivos sus celos y conseguir que reconozca lo que siente por su esposa.

Mientras tanto, Emir está cada vez más desesperado. Reyhan y Suna no dejan de alabar a Ismet y decide refugiarse en su habitación para desconectar un poco.

Sin embargo, cuando ve que su esposa ha recibido un mensaje en el móvil, no puede resistirse a leerlo. Se queda de piedra al descubrir que Ismet le dice a Reyhan que tiene muchas ganas de verla y le cuenta que también se ha enviado flores a sí misma.

El hijo de Cavidan sigue convencido de que Ismet es un hombre y empieza a pensar que está intentando conquistar a su esposa.

En ese momento, Reyhan entra en la habitación y sorprende a Emir con el ramo de flores que le ha regalado Ismet. Para salir del paso, el joven le asegura que iba a colocarlas junto a la ventana para que recibieran la luz del día y se conservaran más frescas.

Antes de marcharse, le comenta que ha recibido un mensaje de Ismet, aunque evita mencionar que él ya lo ha leído.

La felicidad de Reyhan al enterarse pone todavía más nervioso a Emir, que está convencido de que Ismet quiere seducir a su mujer.

¡Los celos están consumiendo a Emir! ¿Qué pasará cuando descubra que Ismet es en realidad una mujer y que Suna y Zafer llevan todo este tiempo ocultándole la verdad?