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Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

Karen le cuenta a Memo que Úrsula amenazó a Daniela, lo que pone en peligro la decisión de que la niña conozca a su verdadero padre.

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

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Fausto intenta besar a Daniela a la fuerza diciendo que es su mujer y la ama, pero ella le dice que ya no tienen nada en común y que solo está en esa casa hasta que le cuentan la verdad a Isabella.

Karen los descubre y los interrumpe, porque se ha quedado a dormir con Daniela para que no estuviera sola.

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

Además, Daniela reconoce que con ese beso se ha dado cuenta de que no siente nada por Fausto. Porque en realidad está enamorada de lo que considera un amor imposible: Memo.

Daniela está muy preocupada y Karen le da una pastilla para que pueda dormir. ¿Serán de fiar?

Karen se reúne con Memo y le cuenta que Úrsula amenazó a Daniela. Y gracias a eso ahora está dudando si contarle o no a Isabella que Memo es su padre.

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

Memo culpa a Úrsula de alejarlo de su hija Isabella

También puede ser que, si Úrsula le cuenta a Fausto que hay algo entre Memo y Daniela, consiga que Fausto aleje a Memo de su hija.

Memo está tan cabreado que le pregunta a Úrsula si amenazó a Daniela porque sabe que eso puede alejarla de su hija.

Los dos tienen una gran discusión porque Úrsula hasta ha revisado el móvil de Memo para ver que tiene llamadas de Daniela.

A Memo lo que más le preocupa es que Isabella, que es lo más importante para él, no conozca que es su padre. Y la culpa se la echa directamente a Úrsula.

Isabella le pregunta a su madre por qué ya no duerme con su padre en la misma habitación. Ella no entiende por qué no pueden pensar lo que tengan que pensar en el mismo cuarto y Daniela intenta explicarle que están tomándose un descanso.

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