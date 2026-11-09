Sühan: venganza y amor

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Sühan sueña con confesarle a Cesur que sigue embarazada, pero teme que su sed de venganza los separe para siempre

Cesur y Sühan viajan a Estambul para seguir la pista de un sospehoso de la muerte de Fügen. Durante su estancia, los reproches vuelven a surgir entre ellos y la joven imagina cómo reaccionaría su exmarido si descubriera que sigue esperando un hijo suyo.

Sühan sueña con confesarle a Cesur que sigue embarazada, pero teme que su sed de venganza los separe para siempre

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Cesur y Sühan viajan hasta Estambul para acercarse a la amante de un hombre al que la policía está buscando por su presunta implicación en la muerte de Fügen.

La mujer trabaja como camarera en un hotel y los dos se infiltran en una boda haciéndose pasar por invitados para seguir sus pasos y averiguar dónde se oculta su novio.

Durante el convite nupcial, Sühan y su exmarido se ponen a bailar para pasar desapercibidos, aunque no pierden de vista a la camarera.

¿Se han reconciliado Cesur y Sühan?

Después regresan al hotel para descansar y comparten la misma suite. Cesur cree que Sühan está dormida y se pregunta en voz alta por qué decidió abortar. Sin embargo, ella está despierta y le responde: "¿Qué hubiera cambiado?"

El hijo de Fügen está convencido de que todo habría sido diferente si su exmujer hubiera seguido adelante con el embarazo, pero Sühan no está de acuerdo. "Tienes un Tahsin Korludağ dentro de ti", le reprocha.

Cesur se sincera con Sühan: "No puede ser el mismo de antes"

La joven le recuerda que intentó matar a su padre en un acantilado y Cesur le echa en cara que haya acabado con la vida de su hijo. "Eres igual que tu padre, una asesina", le responde.

Los reproches continúan y Sühan llega a insinuar que Fügen pudo morir por culpa de la sed de venganza de Cesur. Al ver cómo reacciona su exmarido, se arrepiente de sus palabras y le pide perdón.

Los reproches de Cesur y Sühan

Finalmente, Sühan se arma de valor y le confiesa que sigue embarazada. También, le revela que tiene intención de abandonar Turquía y criar sola a su bebé, a menos que él quiera acompañarla.

Cesur le asegura que no permitirá que su hijo crezca sin padre, pero no le aclara si estaría dispuesto a renunciar a su venganza contra Tahsin para formar una familia con ella.

Sin embargo, nada de esto ha sucedido realmente. ¡Toda la conversación sobre su embarazo ha sido un sueño de Sühan!

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