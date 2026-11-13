¡Reyhan y Cavidan, secuestradas y en peligro de muerte! Emir aparece en el último momento, pero ¿logrará salvarlas?

Cavidan está en peligro. Quiere recuperar un broche de oro que perteneció a su familia y que entregó a unos prestamistas para conseguir dinero rápidamente. Su intención era donarlo a la asociación de sus amigas de la alta sociedad para que la aceptaran como nuevo miembro. Sin embargo, se arrepiente y vuelve a ponerse en contacto con los delincuentes para que se lo devuelvan. Ellos le exigen mucho más dinero y ella se niega a pagar.

La mujer de Hikmet intenta huir con el broche, pero los delincuentes acaban encontrándola y la retienen a la fuerza. "Vais a pagar por todo esto. Os vais a pudrir en la cárcel", les advierte muy seria.

Lo que la madre de Suna no sabe es que Reyhan la ha seguido y se ha dado cuenta de que su suegra está en grave peligro. La joven ve cómo unos hombres se la llevan a la fuerza e intenta llamar a Emir para que acuda a ayudar a su madre. Sin embargo, su marido no responde porque se ha quedado sin batería.

Reyhan le deja un mensaje de voz, pero uno de los criminales la descubre y acaba encerrada en una nave junto a Cavidan. Al verla allí, su suegra sospecha que está implicada en su secuestro.

La madre de Suna no puede ocultar su miedo. Teme que los delincuentes acaben con sus vidas. Reyhan intenta tranquilizarla y le asegura que ha dejado un mensaje a Emir y que, en cuanto lo escuche, acudirá a rescatarlas.

Mientras permanecen encerradas, Cavidan se sincera con su nuera y le confiesa por qué entregó su valioso broche. Le cuenta que procede de una familia muy humilde y que, durante su infancia, hubo ocasiones en las que ni siquiera tenían comida.

Por eso, para ella es tan importante formar parte de la asociación de sus amigas de la alta sociedad. "Unirme a un grupo tan elitista como ese me ayudará a olvidar mi pasado", le confiesa a Reyhan.

La situación se complica cuando los prestamistas reciben la orden de su jefe de acabar con sus rehenes por pertenecer a una familia muy poderosa.

Sin embargo, justo en ese momento, Emir aparece para intentar salvarlas. ¿Conseguirá llegar a tiempo y evitar una tragedia?