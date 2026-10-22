Sühan: venganza y amor

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Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

Korhan descubre que Hulya está chantajeando a su mujer y decide enfrentarse a ella. Sin embargo, la joven tiene un as bajo la manga que podría acabar definitivamente con su matrimonio.

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

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Korhan sigue a Hulya y descubre que ha quedado en secreto con Cahide para entregarle unos documentos a cambio de dinero. La joven está chantajeando a su mujer y el hijo de Tahsin decide plantarle cara.

Al verse descubierta, Hulya no duda en mostrarle a Cahide un vídeo comprometido en el que aparece desnuda junto a Korhan.

El matrimonio de Korhan y Cahide atraviesa su peor momento por culpa de Hulya y estas imágenes íntimas complican todavía más una posible reconciliación. Aunque el hermano de Sühan niega haber tenido una aventura con la mujer, su esposa ya no confía en él.

Desesperado por recuperar a Cahide, Korhan exige a Hulya que le explique cuáles son sus verdaderas intenciones. Como se niega a hablar, decide llevarla a comisaría para que declare. La joven le pide que le devuelva su pasaporte para poder marcharse, pero él no está dispuesto a hacerlo hasta descubrir toda la verdad.

Hulya cuenta a Korhan y su mujer cuáles sus intenciones con los Korludağ

Finalmente, Hulya confiesa que un hombre se puso en contacto con ella para que intentara seducir a Tahsin. Sin embargo, no pudo llevar a cabo el plan porque el padre de Sühan se casó con Adalet. Además, asegura que desconoce si la persona que la contrató trabaja para Cesur.

Pero las revelaciones no terminan ahí. Hulya también le cuenta a Cahide que Korhan intentó seducirla. Su mujer, completamente indignada, le reprocha su comportamiento. “Se interpuso entre nosotros y me engañaste con ella”, le recrimina. Cahide está convencida de que Tahsin despreciaría a su hijo si descubriera lo que ha hecho.

Cuando parece que Hulya está acorralada, la joven pide permiso para ir al baño. Sin embargo, su verdadera intención es escapar de la comisaría. Y lo consigue. Aprovechando un descuido de los Korludağ, desaparece sin que nadie la vea y logra hacerse con la cartera de Korhan, donde guarda su pasaporte.

Hulyan consigue hacerse con su pasaporte
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