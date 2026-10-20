Sühan se casa con Cesur para vengarse de Tahsin, pero descubre que él ya lo tenía todo planeado

Sühan, tras descubrir que su padre fue el responsable de su propio secuestro, decide vengarse de él casándose con Cesur. La pareja comienza los preparativos de una boda que promete cambiar sus vidas para siempre. Para la ocasión, Cesur sorprende a la joven con un precioso vestido blanco con adornos negros.

Korhan comunica a Tahsin que su hermana va a casarse con Cesur y que él será el testigo de la boda. Sin embargo, el joven teme que Sühan esté cometiendo una locura y trata de hacerla entrar en razón. "Preferiría que te casaras por amor y no por fastidiar a nuestro padre", le confiesa. Pero Sühan ya ha tomado una decisión y no está dispuesta a dar marcha atrás.

Durante la ceremonia, la hija de Tahsin descubre que Rifat había entregado su certificado de nacimiento en el registro civil el día anterior. Es entonces cuando comprende que Cesur había planeado el matrimonio con antelación. A pesar de todo, sigue adelante con la boda y ambos se convierten en marido y mujer. Tras darse el "sí, quiero", Sühan le pregunta por qué quería casarse con ella y su respuesta la deja sorprendida: "Eres mi seguro de vida".

La conversación se ve interrumpida por Korhan, que informa a su hermana de que Adalet lo ha llamado llorando porque algo terrible le ha ocurrido a su padre. Los hermanos se trasladan inmediatamente al hospital, convencidos de que Tahsin ha muerto. Sin embargo, todo resulta ser una falsa alarma. El patriarca de los Korludağ sigue vivo. El fallecido es el hermano del señor Mehmet, que ha sufrido un infarto.

Al verlo, Sühan reconoce que se alegra de que esté vivo, pero la tensión entre ambos no tarda en estallar. "Ese hombre te ha lavado el cerebro", le reprocha Tahsin, refiriéndose a Cesur. La joven aprovecha para echarle en cara que organizara su propio secuestro, algo que él niega rotundamente. Sin embargo, Sühan le revela que lo escuchó todo mientras permanecía escondida en el garaje.

"Esto es lo que él quería. Quería arrebatarme lo que más amo", le dice Tahsin, intentando culpar a Cesur de lo sucedido. Pero su hija no está dispuesta a creerle. "Tú solo amas tus mentiras", le responde tajante.

Finalmente, Cesur se enfrenta a Tahsin y le comunica que Sühan se irá a vivir con él a su granja porque ahora es su esposa. Además, le advierte de que su destino es permanecer alejado de su familia. "Los has arrojado a todos al fuego y ahora no tienes a nadie a quien quemar", sentencia.