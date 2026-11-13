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Memo no puede contar todavía a Isabella que es su padre

La psicóloga de la niña piensa que primero Daniela y Memo deben aclarar su situación y sus sentimientos, para no afectar a la pequeña.

Memo no puede contar todavía a Isabella que es su padre

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Memo va con Daniela a hablar con la psicóloga de Isabella, porque ha decidido que la niña ya está preparada para conocer a su padre, al que tantas ganas tiene de conocer.

Pero antes quiere ver en persona a Memo. En la reunión, Daniela deja claro que Memo es una buena persona y que está muy contenta de que sea su padre. Además, tiene que aclarar que entre Memo y ella solo hay una amistad. Pero al final la psicóloga piensa que deben esperar, porque, aunque Isabella esté lista para conocer a su padre biológico, los que no lo están son ellos. Opina que primero deben determinar qué sentimientos tienen entre ellos y luego comunicarle la noticia a Isabella, todo por el bien de la niña.

Por el mismo motivo, Daniela está dispuesta a aceptar la propuesta de Fausto de volver a ser una familia los tres, incluso quiere que hagan un viaje juntos.

Y la que se va de viaje es Karen. Necesita un tiempo para ella misma y se despide de todos. Por supuesto, Fausto no acepta que se vaya y hasta le pide que se quede. Pero ella está cansada de ser la otra mujer en la vida de un hombre casado y se marcha igualmente. Fausto promete que se va a arrepentir de la decisión.

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