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¡Los celos traicionan a Emir! Descubre que Ismet es una mujer y vive un momento de lo más romántico con Reyhan

Emir se da cuenta de que ha desconfiado injustamente de Reyhan e intenta disculparse con ella. Lo que no imagina es que acabarán compartiendo un momento lleno de complicidad y romanticismo.

¡Los celos traicionan a Emir! Descubre que Ismet es una mujer y vive un momento de lo más romántico con Reyhan

¡Los celos traicionan a Emir! Descubre que Ismet es una mujer y vive un momento de lo más romántico con Reyhan

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Nova
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Emir no puede controlar sus celos. Piensa que Ismet Burak, la compañera de trabajo de Reyhan, es un hombre y no una mujer. No soporta ver cómo su esposa pasa gran parte del día fuera de casa acompañada de su nueva amiga. "No olvides que llevas mi apellido y que, por ahora, eres una mujer casada", le afirma enfadado.

Emir estalla de celos

Emir descubre que Ismet es una mujer

Cuando está a punto de salir de la mansión, se cruza con Ismet y descubre que es una mujer. Entonces, se da cuenta de que, una vez más, ha desconfiado injustamente de Reyhan.

Ismet llena de elogios a Reyhan delante del amigo de Zafer. Destaca la bondad y dulzura de la joven. "Casi en un solo día consiguió ganarse mi corazón", afirma la mujer que trabaja con la sobrina de Hikmet. Además, hace reflexionar a Emir con una pregunta: "¿Eres consciente de la suerte que has tenido al casarte con ella, verdad?".

Ismet elogía a Reyhan delante de Emir

Ismet elogía a Reyhan delante de Emir

Más tarde, la cuñada de Suna acude a la casa de una anciana sin recursos para limpiarla y no puede dejar de pensar en lo que su marido le dijo horas antes, cuando le insinuó que vive pendiente de Ismet y se olvida de sí misma. No entiende la actitud de su esposo. A veces es muy agradable con ella y, en otras ocasiones, se muestra frío y distante.

Para sorpresa de Reyhan, la joven recibe la inesperada visita de Emir mientras pone a punto la vivienda de la anciana a través de la asociación para la que ahora trabaja, dedicada a ayudar a personas sin recursos. Su marido quiere hablar con ella para disculparse por su actitud y su desconfianza, pero Reyhan prefiere dejar la conversación para otro momento.

Finalmente, Emir decide quedarse para ayudar a su esposa a dar una mano de pintura a una de las habitaciones de la vivienda. La química entre ellos es más que evidente. Sus miradas se entrecruzan y la tensión romántica va en aumento.

Incluso, Emir acaba sujetando a Reyhan entre sus brazos cuando está a punto de caerse mientras coloca unas cortinas. Después, el joven le limpia delicadamente una mancha de pintura de la cara y ambos protagonizan un instante lleno de ternura y complicidad.

Sin embargo, cuando están disfrutando de ese momento tan especial, la anciana aparece y los interrumpe para invitarlos a tomar un café.

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