Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Daniela tiene un accidente con el coche mientras conducía pensando en Memo. De hecho, cuando coge el teléfono para llamar a Fausto y pedirle ayuda sin querer ¡llama a Memo! Este acude a rescatarla junto a su hermano y la trasladan al hospital.

Y allí aparece Fausto para enfrentarse a Memo. Le pregunta de dónde venía en el coche con su mujer y le acusa de verse a escondidas con ella.

Memo no puede tolerar que hable así de Daniela y le planta cara, diciéndole que cómo se atreve a decir esas cosas cuando es él quien lleva años engañando a su mujer con su mejor amiga Karen.

Fausto pide a Memo que se vaya del hospital y trata de portarse como un esposo preocupado con Daniela. Pero también le pregunta por qué estaba con Memo y por qué recurrió a él. Daniela trata de explicarle que estaba muy confusa por el golpe en la cabeza y que llamó a Memo pero en realidad quería llamarle a él.

Úrsula también está muy enfadad porque piensa que Daniela siempre consigue llamar la atención de Memo para que vaya a su encuentro. Tan enfadada está que llama por teléfono a la propia Daniela.

Ahora lo importante es que Daniela se recupere del susto, como bien hace abrazada a su hijita, que tanto temía por que le pudiera pasar algo.