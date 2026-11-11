Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Sospecha que Daniela tuviera un accidente y justo Memo estuviera en el lugar de los hechos para socorrerla. ¡No se lo quita del medio!

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Publicidad

Nova
Publicado:

Daniela tiene un accidente con el coche mientras conducía pensando en Memo. De hecho, cuando coge el teléfono para llamar a Fausto y pedirle ayuda sin querer ¡llama a Memo! Este acude a rescatarla junto a su hermano y la trasladan al hospital.

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Y allí aparece Fausto para enfrentarse a Memo. Le pregunta de dónde venía en el coche con su mujer y le acusa de verse a escondidas con ella.

Memo no puede tolerar que hable así de Daniela y le planta cara, diciéndole que cómo se atreve a decir esas cosas cuando es él quien lleva años engañando a su mujer con su mejor amiga Karen.

Fausto pide a Memo que se vaya del hospital y trata de portarse como un esposo preocupado con Daniela. Pero también le pregunta por qué estaba con Memo y por qué recurrió a él. Daniela trata de explicarle que estaba muy confusa por el golpe en la cabeza y que llamó a Memo pero en realidad quería llamarle a él.

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Úrsula también está muy enfadad porque piensa que Daniela siempre consigue llamar la atención de Memo para que vaya a su encuentro. Tan enfadada está que llama por teléfono a la propia Daniela.

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Ahora lo importante es que Daniela se recupere del susto, como bien hace abrazada a su hijita, que tanto temía por que le pudiera pasar algo.

Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Cesur salva la vida de Kemal y se enfrenta a Riza

Cesur salva la vida de Kemal y se enfrenta a Riza

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer

El ingenioso plan de Suna y Zafer para que Emir confiese su amor por Reyhan

El ingenioso plan de Suna y Zafer para que Emir confiese su amor por Reyhan

Cesur y Sühan descubren una pista clave sobre el asesinato de Salih: ¡un niño podría haberlo presenciado todo!
Momento destacado

Cesur y Sühan descubren una pista clave sobre el asesinato de Salih: ¡un niño podría haberlo presenciado todo!

Úrsula consigue pruebas de que Fausto intentó matar a Memo
Momento destacado

Úrsula consigue pruebas de que Fausto intentó matar a Memo

¡Los celos se apoderan de Emir! Cree que Reyhan trabaja con otro hombre sin imaginarse la verdad
Momento destacado

¡Los celos se apoderan de Emir! Cree que Reyhan trabaja con otro hombre sin imaginarse la verdad

Emir no soporta que su mujer haya empezado a trabajar con Ismet y trata de averiguar qué hace con él, sin sospechar que en realidad se trata de una mujer.

Sühan sueña con confesarle a Cesur que sigue embarazada, pero teme que su sed de venganza los separe para siempre
Momento destacado

Sühan sueña con confesarle a Cesur que sigue embarazada, pero teme que su sed de venganza los separe para siempre

Cesur y Sühan viajan a Estambul para seguir la pista de un sospehoso de la muerte de Fügen. Durante su estancia, los reproches vuelven a surgir entre ellos y la joven imagina cómo reaccionaría su exmarido si descubriera que sigue esperando un hijo suyo.

César muere en brazos de Memo después de intentar matarlo

César muere en brazos de Memo después de intentar matarlo

Emir desenmascara a Belma y consigue recuperar a Zeynep: el gesto que hace inmensamente feliz a Reyhan

Emir desenmascara a Belma y consigue recuperar a Zeynep: el gesto que hace inmensamente feliz a Reyhan

Cesur descubre que Sühan está embarazada y ella le hace creer que ha abortado

Cesur descubre que Sühan está embarazada y ella le hace creer que ha abortado

Publicidad