Momento destacado
Fausto acusa a Memo de verse a escondidas con su mujer
Sospecha que Daniela tuviera un accidente y justo Memo estuviera en el lugar de los hechos para socorrerla. ¡No se lo quita del medio!
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Daniela tiene un accidente con el coche mientras conducía pensando en Memo. De hecho, cuando coge el teléfono para llamar a Fausto y pedirle ayuda sin querer ¡llama a Memo! Este acude a rescatarla junto a su hermano y la trasladan al hospital.
Y allí aparece Fausto para enfrentarse a Memo. Le pregunta de dónde venía en el coche con su mujer y le acusa de verse a escondidas con ella.
Memo no puede tolerar que hable así de Daniela y le planta cara, diciéndole que cómo se atreve a decir esas cosas cuando es él quien lleva años engañando a su mujer con su mejor amiga Karen.
Fausto pide a Memo que se vaya del hospital y trata de portarse como un esposo preocupado con Daniela. Pero también le pregunta por qué estaba con Memo y por qué recurrió a él. Daniela trata de explicarle que estaba muy confusa por el golpe en la cabeza y que llamó a Memo pero en realidad quería llamarle a él.
Úrsula también está muy enfadad porque piensa que Daniela siempre consigue llamar la atención de Memo para que vaya a su encuentro. Tan enfadada está que llama por teléfono a la propia Daniela.
Ahora lo importante es que Daniela se recupere del susto, como bien hace abrazada a su hijita, que tanto temía por que le pudiera pasar algo.
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