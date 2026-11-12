Sühan sueña que su padre acaba con la vida de Cesur y se despierta aterrorizada

Sühan acaba descubriendo por boca de su propio padre que él mismo acabó con la vida de Salih, aunque le asegura que fue un accidente. A la joven le cuesta creerlo porque ha visto un vídeo en el que aparece Tahsin junto al padre de Sirin. Sin embargo, su progenitor le explica que las imágenes no muestran toda la verdad, ya que alguien ha eliminado el principio de la grabación. "No soy culpable de nada", le asegura.

Tahsin le cuenta que Riza le envió varios vídeos de Salih para demostrarle que su mano derecha lo había traicionado. Además, le revela algo que deja a Sühan completamente desconcertada: Salih fue quien acabó con la vida de Fügen, la madre de Cesur, e intentó culparlo a él de su muerte.

El empresario asegura que quiso aclarar lo sucedido hablando personalmente con Salih, pero la situación se complicó cuando este lo amenazó con un arma. Durante el forcejeo, la pistola se disparó accidentalmente y acabó con su vida.

Sühan termina creyendo la versión de su padre y ambos se funden en un emotivo abrazo. Sin embargo, Tahsin no entiende por qué Riza le ha mostrado la grabación a su hija. Ella le explica que el delincuente pretendía utilizarla para conseguir que detuvieran a Cesur.

La joven está decidida a enfrentarse a Riza para proteger tanto a su padre como a su exmarido, pero Tahsin se lo prohíbe tajantemente. Sabe que se trata de un hombre extremadamente peligroso. "No dejaré que Riza se meta contigo", le advierte. Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde.

Cesur visita a Sühan en la mansión de los Korludağ. Está dispuesto a dejar atrás su venganza por la muerte de sus padres y comenzar una nueva vida junto a ella. "¿Empezamos una nueva vida sin mirar atrás? ¿Juntos otra vez?", le propone antes de pedirle perdón.

Los dos terminan fundiéndose en un apasionado beso, pero Tahsin los sorprende y suplica a su hija que no se marche con Cesur. "Si sales por esa puerta, matarás a tu padre", le advierte indignado. Sin embargo, Sühan está decidida a luchar por su felicidad. "Papá, déjame ser feliz", le responde.

De repente, Tahsin pierde el control, saca una pistola y dispara a Cesur. Pero nada de lo ocurrido es real. ¡Todo ha sido una terrible pesadilla de Sühan!

La joven se despierta completamente aterrorizada y llama inmediatamente a Cesur. Entre lágrimas, le confiesa que ha soñado que lo perdía para siempre.

Preocupado por ella, Cesur acude a verla y ambos se encuentran en el jardín de la mansión. El hijo de Hasan intenta tranquilizarla dedicándole unas bonitas palabras: "Mi hermoso y dulce amor".

Sin embargo, Sühan no consigue quitarse de la cabeza las imágenes de su pesadilla. Tiene miedo de que algo terrible le suceda al hombre que ama y le suplica que se mantenga alejado de Riza.

Pero Cesur no está dispuesto a escucharla. Su deseo de venganza sigue siendo más fuerte que nunca y no piensa detenerse hasta ajustar cuentas con Riza.