Cesur salva la vida de Kemal y se enfrenta a Riza

Cesur sospecha que Riza está detrás del asesinato de Salih, el padre de Sirin, pero Kemal no comparte sus sospechas. "Es un tipo siniestro, pero ¿qué tiene que ver con tu padre?", le pregunta a su esposa. Sin embargo, la mejor amiga de Sühan no lo tiene tan claro. Para ella, Riza es un hombre impredecible y peligroso.

Kemal se dispone a salir de casa para recoger leña cuando escucha una conversación entre Sirin y Cesur sobre el ataque que ella sufrió a manos de Riza. El joven, que trabaja para el hijo de Fügen, no puede contener su rabia y decide ir en busca del hermano de Adalet para vengarse del daño que le ha causado a su esposa.

Cesur sale tras él y consigue llegar a tiempo para salvarle la vida. Riza y uno de sus hombres están golpeando brutalmente a Kemal. Furioso, el exmarido de Sühan se enfrenta al agresor, decidido a descubrir si está implicado en el asesinato de Salih, y llega a amenazarlo de muerte.

En ese momento, aparece la policía y le exige que deje a Riza en paz si no quiere acabar en la cárcel. Pero Cesur no está dispuesto a dar su brazo a torcer y, antes de marcharse, le advierte al hermano de Adalet que no escapará de su venganza. Uno de los agentes le recuerda que amenazar a alguien también constituye un delito.

A la mañana siguiente, Riza visita a Adalet en prisión. Su hermana le pide que la deje tranquila y que no vuelva a verla, pero él tiene otros planes. Quiere darle una lección a Tahsin y pretende utilizarla para conseguirlo.

"Desde hoy ya no hablarás más con él", le ordena. Además, le advierte de que, si no le obedece, no descansará hasta conseguir que Tahsin Korludağ renuncie a todo lo que tiene. Adalet no se toma en serio sus amenazas, pero Riza la anima a que se lo pregunte personalmente.

Esa misma noche, Sühan acude a una fiesta organizada por Mihriban, a la que también asiste Riza. Cesur se pone de los nervios al verlo y su preocupación aumenta cuando su exmujer le confiesa que su presencia la incomoda y que, la noche anterior, el hermano de Adalet se presentó en la hacienda de su padre.

A esto se suma lo que Sirin le contó sobre las fotografías de Sühan que Riza coleccionaba. Cesur no puede más y está dispuesto a enfrentarse a él delante de todos los invitados.

Por suerte, el fiscal Serhat interviene a tiempo y consigue frenar al hijo de Fügen. Le advierte de que debe controlar su temperamento si no quiere terminar entre rejas.