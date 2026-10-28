Fracasa el operativo policial contra Riza mientras Cesur y Sühan sueñan con un futuro juntos

Sühan encuentra entre la correspondencia una inquietante carta que Riza ha enviado a su padre con un breve mensaje: "Muy pronto, Tahsin Korludağ". No es la primera vez que el criminal envía una carta amenazante. Adalet también recibió una.

Por su parte, Korhan está muerto de miedo y le pide a Cahide que haga las maletas para marcharse cuanto antes. El simple hecho de pensar que Riza ha estado en casa hace que se le pongan los pelos de punta. Sin embargo, su mujer insiste en comer algo antes de irse.

Mientras tanto, el fiscal y la policía creen haber localizado al hermano de Adalet gracias a la dirección IP de su ordenador y se dirigen al lugar donde supuestamente se esconde para detenerlo.

Pero Tahsin también conoce su paradero y ordena a sus hombres que lleguen antes para silenciarlo. Sin embargo, el fiscal se adelanta y es el primero en aparecer.

La sorpresa llega cuando descubren que no hay ni rastro de Riza. ¡Los ha engañado a todos! El fugitivo ha dejado su ordenador en la azotea de un edificio prácticamente en ruinas para despistar a las autoridades.

Al mismo tiempo, Cesur, que espera en la calle a los agentes de la policía, ve salir del edificio abandonado a dos hombres y decide perseguirlos con la ayuda de Kemal.

El hijo de Fügen consigue atrapar a uno de ellos que trabaja para el padre de Sühan.

Más tarde, Cesur visita a su mujer. Teme que Riza también le haya enviado una carta y quiere asegurarse de que está bien.

Durante su encuentro, le cuenta que la operación policial ha fracasado y que el lugar donde supuestamente se escondía el criminal es un edificio abandonado en el que conviven familias sin recursos, traficantes de drogas y ladrones.

Pero, por unas horas, Cesur y Sühan deciden olvidarse de sus problemas y comienzan a imaginar cómo sería su futuro juntos.

Ella sueña con dedicarse a elaborar licores y él, con criar caballos en una granja con vistas al mar Mediterráneo.

La complicidad entre ambos termina dando paso a un apasionado beso y a una romántica noche juntos.

A la mañana siguiente, el matrimonio sale a correr por el puerto de Estambul y disfruta de un desayuno en una terraza junto al mar. Sühan quiere aprovechar cada instante con su marido y no le permite consultar el móvil ni leer los periódicos.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. El fiscal Serhat llama a Cesur para comunicarle que la operación contra Riza fracasó porque alguien había hackeado su ordenador. Cesur teme que su suegro sea el responsable.