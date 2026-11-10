Cesur y Sühan descubren una pista clave sobre el asesinato de Salih: ¡un niño podría haberlo presenciado todo!

Cesur quiere averiguar quién mató a Salih, al que culpa de la muerte de su madre, Fügen. Sühan quiere ayudarle a investigar qué le pasó exactamente al padre de su íntima amiga Sirin. “Crecí a su lado y quiero que encuentren a su asesino”, afirma.

El hijo de Hasan recuerda que, cuando encontraron el cadáver del hombre que trabajaba para Tahsin, llevaba en la suela de su zapato una flor aplastada. Sühan acaba averiguando que la planta es un azafrán que solo crece en un lugar de Korludağ.

Así que el hijo de Fügen y su exmujer acuden hasta el bosque donde florece esta planta y encuentran sangre en el suelo y las huellas de una bicicleta con ruedines.

Además, Cesur encuentra una goma de borrar con el nombre de un niño llamado Ali. Sühan cree que el pequeño no está relacionado con el asesinato de Salih, pero Cesur no descarta ninguna hipótesis. El empresario decide llamar al fiscal Serhat para que acuda al lugar y ordene inspeccionar toda la escena del crimen en busca de pruebas.

Lo que Cesur y Sühan no saben es que Riza está allí y no tarda en avisar a Tahsin de lo ocurrido. Le cuenta que su hija y Cesur han descubierto el lugar donde Salih fue asesinado. Además, le advierte de que, en el momento del crimen, un niño estaba en el bosque y pudo ver lo que realmente sucedió.

Sühan acaba dando con el paradero de Ali, pero la madre del pequeño le impide hablar con él.

Por la noche, Cesur lleva a Sühan a una casa situada en medio del bosque que pertenece a una antigua amistad suya que ahora vive en París.

La hermana de Korhan no entiende cómo su exmarido puede estar tan seguro de que fue su padre quien acabó con la vida de Salih. Sin embargo, el hijo de Fügen lo tiene claro. Salih trabajaba para Tahsin y está convencido de que lo mató para evitar que se fuera de la lengua, ya que conocía muchos de sus secretos.

Sühan vuelve a enfadarse con Cesur porque no soporta que hable mal de su padre y lo culpe de todas las desgracias ocurridas en Korludağ. Así que la joven le pide a su exmarido que no vuelva a hablarle de Tahsin.