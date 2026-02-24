Yekta se vio con Neva antes de morir. ¿Añadirá algo más sobre su muerte Mehmet Can, que ha aparecido?

El asesino de Neva sigue sin descubrirse. Ahora por suerte, Mehmet Can ha aparecido sano y salvo en otro hospital. Ilgaz va a hablar con él. ¿Conseguirán que les cuente algo sobre el crimen del pozo y lo que pasó con Neva?

Pars sigue muy dolido por la muerte de su hermana y la emprende a gritos contra Yekta. Las imágenes de unas cámaras de seguridad han explicado por qué el cadáver de Neva tenía el pelo de otro color y además, que se vio con Yekta antes de morir.

El fiscal no se anda con rodeos y le pregunta directamente por qué se vio con Neva hace dos semanas en el parque. ¡Necesita descubrir lo que le ocurrió a su hermana!

“Ese es un tema privado entre Neva y yo”, le responde Yekta. Al ver que no está dispuesto a colaborar… ¡Pars estalla contra él y lo empuja amenazándolo! “Usted fue el último que la vio”, le dice enfadado. ¡Pero parece que Yekta ni tiene ni idea de lo que le ha pasado!

Pars está convencido de que la persona que secuestró al joven es la misma que intentó deshacerse de Ceylin y que mató a Neva.