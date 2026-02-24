Secretos de familia

Yekta se vio con Neva antes de morir. ¿Añadirá algo más sobre su muerte Mehmet Can, que ha aparecido?

Mehmet Can aparece sano y salvo tras sobrevivir al crimen de Neva, y es el único superviviente que puede ayudarlos con su confesión para identificar al asesino.

Secretos de familia - Pars se enfrenta a Yekta

El asesino de Neva sigue sin descubrirse. Ahora por suerte, Mehmet Can ha aparecido sano y salvo en otro hospital. Ilgaz va a hablar con él. ¿Conseguirán que les cuente algo sobre el crimen del pozo y lo que pasó con Neva?

Secretos de familia - Mehmet Can aparece sano y salvo

Pars sigue muy dolido por la muerte de su hermana y la emprende a gritos contra Yekta. Las imágenes de unas cámaras de seguridad han explicado por qué el cadáver de Neva tenía el pelo de otro color y además, que se vio con Yekta antes de morir.

El fiscal no se anda con rodeos y le pregunta directamente por qué se vio con Neva hace dos semanas en el parque. ¡Necesita descubrir lo que le ocurrió a su hermana!

Ese es un tema privado entre Neva y yo”, le responde Yekta. Al ver que no está dispuesto a colaborar… ¡Pars estalla contra él y lo empuja amenazándolo! “Usted fue el último que la vio”, le dice enfadado. ¡Pero parece que Yekta ni tiene ni idea de lo que le ha pasado!

Pars está convencido de que la persona que secuestró al joven es la misma que intentó deshacerse de Ceylin y que mató a Neva.

Yekta se vio con Neva antes de morir. ¿Añadirá algo más sobre su muerte Mehmet Can, que ha aparecido?

Leona acepta casarse con Gael para destruir a los Torrenegro

Franco casi muere atrapado en el pantano mientras busca a su hermano Juan

Secretos de familia - Ceylin se involucra en el caso ¡y desaparece!
Momento destacado

Ceylin se involucra en el caso para descubrir al asesino de Neva ¡y desaparece!

Alguien pidió que Ceylin fuera la protagonista de una misión en un hotel para descubrir al asesino. Pero todo era una trampa, como Ilgaz se temía.

