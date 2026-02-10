Yekta se presenta en el funeral de Zafer y Ceylin lo echa

En el funeral del padre de Ceylin, Zafer, no falta nadie: su familia, Ilgaz, sus amigos, los profesionales que llevaron el caso, y un inesperado asistente: Yekta.

Ceylin no puede creer que tenga el valor de presentarse en su entierro y lo obliga a irse. Sin embargo, él le asegura que con el tiempo será el único en quien podrá confiar. ¿Qué querrá decir con eso? Quizás este caso no se resuelva aquí.

Ceylin le dice a la tumba de su padre que al menos cumplió su promesa de descubrir al asesino de su hermana Inci: fue Engin. Pero nunca pudo decírselo en persona.

Ahora solo le queda llorar su muerte y refugiarse en Ilgaz una vez más. Desde que se conocen han tenido que atravesar momentos muy duros.