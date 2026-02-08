Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Yekta le promete que le sacará de prisión a cambio de que le cuente el gran secreto sobre el hermano de Ilgaz y el padre de Ceylin.

Secretos de familia - Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Publicidad

Nova
Publicado:

Tres meses después, la verdad sobre el padre de Ceylin va saliendo a la luz.

Serdar ha sido condenado a prisión provisional después de ser detenido junto a Çinar, Parla, Tuğçe y Merve llevando un cadáver calcinado en el maletero de su coche.

Como sus amigos, ya liberados, no lo ayudan para salir prisión, decide vengarse y llama a Yekta. Y hacen un trato: si le ayuda a salir de prisión, le contará un gran secreto que está relacionado con Çinar y Zafer, el padre de Ceylin.

Yekta acepta y va a visitarlo a la cárcel. Allí, el joven le cuenta que… ¡Çinar mató a Zafer! Le cuenta que Zafer pretendía matar al hermano de Ilgaz, pero que ocurrió lo contrario.

Pero no solo eso, tal y como cuenta Serdar, ¡Metin encubrió el asesinato de su hijo!

Además, Engin también sabía todo y que quería guardar esa información para utilizarla en un futuro. Y le pidió a él mismo que enterrase el cuerpo de Zafer en el bosque junto con el arma del crimen.

¿Qué hará ahora Yekta con esta información? ¿Desenterrará el cadáver del padre de Ceylin?

Cuando llamaron a Metin diciéndole que habían encontrado un cadáver en el bosque, el fiscal se temió lo peor. Sabía que podía ser Zafer, ya que le habían robado el cadáver del coche cuando iba a esconderlo.

Y para evitar que encuentren las huellas de Çinar, y proteger así a su hijo, Metin cambia el arma del crimen de Zafer, sin darse cuenta de que… ¡hay cámaras grabándolo todo!

Metin cambia el arma del crimen para proteger a su hijo Cinar
Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Doña Hortensia destapa el plan de Bustillo para acabar con la vida de Martín

Doña Hortensia destapa el plan de Bustillo para acabar con la vida de Martín

Velvet el nuevo imperio - ¡Max y Blanca se besan!

¡Max y Blanca se besan!

Martín sigue internado en un psiquiátrico y coincide con Doña Hortensia, atormentada por la muerte de Lidia
Momento destacado

Martín sigue internado en un psiquiátrico y coincide con Doña Hortensia, atormentada por la muerte de Lidia

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser
Momento destacado

Ana descubre que su nueva ilusión no es quien dice ser

Velvet el nuevo imperio - Alberto se casa con Cristina mientras Ana no puede contener las lágrimas
momento destacado

Alberto se casa con Cristina mientras Ana no puede contener las lágrimas

Al final todo ha salido bien y la boda ha podido celebrarse, aunque no vaya a hacer feliz a todo el mundo.

Secretos de familia - Ilgaz tiene una teoría sobre el padre de Ceylin
Momento destacado

Ilgaz tiene una teoría sobre el padre de Ceylin

¿Y si todas las incógnitas que deja Engin en su vídeo después de muerto llevan al padre de Ceylin, que está desaparecido?

Civan y Ela se dejan llevar y se dan su primer beso

Civan y Ela se dejan llevar por sus sentimientos y se dan su primer beso

Dos bodas ponen el broche de oro a un emocionante final de Amor sin límite: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Dos bodas ponen el broche de oro a un emocionante final de Amor sin límite: repasamos los mejores momentos del último capítulo

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Publicidad