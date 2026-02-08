Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Tres meses después, la verdad sobre el padre de Ceylin va saliendo a la luz.

Serdar ha sido condenado a prisión provisional después de ser detenido junto a Çinar, Parla, Tuğçe y Merve llevando un cadáver calcinado en el maletero de su coche.

Como sus amigos, ya liberados, no lo ayudan para salir prisión, decide vengarse y llama a Yekta. Y hacen un trato: si le ayuda a salir de prisión, le contará un gran secreto que está relacionado con Çinar y Zafer, el padre de Ceylin.

Yekta acepta y va a visitarlo a la cárcel. Allí, el joven le cuenta que… ¡Çinar mató a Zafer! Le cuenta que Zafer pretendía matar al hermano de Ilgaz, pero que ocurrió lo contrario.

Pero no solo eso, tal y como cuenta Serdar, ¡Metin encubrió el asesinato de su hijo!

Además, Engin también sabía todo y que quería guardar esa información para utilizarla en un futuro. Y le pidió a él mismo que enterrase el cuerpo de Zafer en el bosque junto con el arma del crimen.

¿Qué hará ahora Yekta con esta información? ¿Desenterrará el cadáver del padre de Ceylin?

Cuando llamaron a Metin diciéndole que habían encontrado un cadáver en el bosque, el fiscal se temió lo peor. Sabía que podía ser Zafer, ya que le habían robado el cadáver del coche cuando iba a esconderlo.

Y para evitar que encuentren las huellas de Çinar, y proteger así a su hijo, Metin cambia el arma del crimen de Zafer, sin darse cuenta de que… ¡hay cámaras grabándolo todo!