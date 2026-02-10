Cristina propone a Alberto que tengan un hijo

Cristina está loca por Alberto y quiere todo con él. Así que le reclama su atención, porque la empresa le absorbe y Velvet tiene muchos asuntos que atender ahora mismo.

Así que le cuenta que los resultados del doctor le han dicho que está bien de salud, una buena noticia si quiere ser madre.

Alberto le dice que es muy pronto porque se acaban de casar y él no tiene tiempo, las cosas deben mejorar en Velvet.

Pero Cristina le dice que todavía queda hasta que llegue el bebé y que con su familia no tendrían que preocuparse por el dinero. Ella lo tiene claro: quiere tener un hijo con él cuanto antes.