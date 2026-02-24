Ana rompe con Carlos y él no entiende por qué

Tras la muerte de Isabel, Ana está muy triste y se lo cuenta a Carlos. Pero cuando él intenta consolarla ella se sincera. Tienen que romper su relación. Ella le explica que ha intentado quererlo, pero no puede, a pesar de que ha sido muy bueno tanto con ella como con Isabel y Emilio.

Carlos no entiende nada y le pide explicaciones. ¿Será por las cosas que Rodrigo le contó a Ana advirtiéndole de Carlos era peligroso?

Emilio interrumpe la conversación y no pueden continuar hablando, pero el mensaje de Ana está claro.

Aunque Carlos sigue poniendo buena cara y ofreciendo su ayuda en lo que sea necesario.

Pero no todo acaba ahí, por supuesto. Carlos no se queda tranquilo y va a hablar con Marga, la mejor amiga de Ana. Y le cuenta que piensa que es por Alberto y que eso puede ser perjudicial para Ana.

Ella tiene una entrevista de trabajo muy importante y puede que no asista por él, y ya perdió muchas oportunidades en el pasado por él. Y le pide que hable con ella para que no vuelva a ocurrir.

Carlos siempre ensalza las cualidades de Ana como diseñadora y piensa que en Velvet está desperdiciando su talento. Y eso mismo le dice a Alberto, pidiéndole que deje de hacerla daño sin darle un reconocimiento como merece.

Pero Alberto sabe que Carlos es un tipo peligroso y que sus palabras no son de fiar.