Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

Dafne pidió a Ilgaz que la llevase a hablar con Ceylin pero él no quiso. Pensó que no había más que hacer. Pero ella no se quedó tranquila así que se escapó.

La razón por la que la hermana pequeña de Ilgaz quería ver a Ceylin es para pedirle que perdone a su padre Metin y a su hermano Çinar.

Ceylin le dice que eso son cosas de mayores y que no es tan fácil como parece.

Pero la niñá está convencida de que si hace un esfuerzo podría volver a quererlos. De hecho, le pregunta si ella y su hermano no siguen enamorados.

Ceylin no es capaz de responder y en cambio acompaña a Dafne a su casa donde se encuentra con el abuelo Merdan. El señor le dice que no debería enfadarse con Ilgaz, que no ha hecho nada para hacerle daño a propósito.