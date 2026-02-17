Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

Lo que Dafne quiere es que todo vuelva a ser como antes y Ceylin perdone el daño que le hizo su familia.

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

Publicidad

Nova
Publicado:

Dafne pidió a Ilgaz que la llevase a hablar con Ceylin pero él no quiso. Pensó que no había más que hacer. Pero ella no se quedó tranquila así que se escapó.

La razón por la que la hermana pequeña de Ilgaz quería ver a Ceylin es para pedirle que perdone a su padre Metin y a su hermano Çinar.

Ceylin le dice que eso son cosas de mayores y que no es tan fácil como parece.

Pero la niñá está convencida de que si hace un esfuerzo podría volver a quererlos. De hecho, le pregunta si ella y su hermano no siguen enamorados.

Ceylin no es capaz de responder y en cambio acompaña a Dafne a su casa donde se encuentra con el abuelo Merdan. El señor le dice que no debería enfadarse con Ilgaz, que no ha hecho nada para hacerle daño a propósito.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

Dafne pide perdón a Ceylin por su padre y por Çinar

El bonito gesto de Serap a Tufan se ensombrece con una confesión que los separa

El bonito gesto de Serap a Tufan se ensombrece con una confesión que los separa

Civan comunica a su familia que no desea casarse con Ceren y desata la furia de su madre Nur

Civan comunica a su familia que no desea casarse con Ceren y desata la furia de su madre Nur

Leona finge estar enamorada de Gael para culminar su venganza contra los Torrenegro
Momento destacado

Leona finge estar enamorada de Gael para culminar su venganza contra los Torrenegro

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco
Momento destacado

Juan intenta rescatar a Gabriela sin éxito y Dínora desata el caos en la hacienda Elizondo al disparar contra Óscar y Franco

Velvet el nuevo imperio - Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza
Momento destacado

Isabel cuenta a Alberto que es su madre y él la rechaza

Cristina ha averiguado también que esa mujer es peligrosa y deciden echarla de Velvet

Martín destapa la traición de Escandón y Dínora tras reencontrarse con sus nietas en la hacienda Trueba
Momento destacado

Martín destapa la traición de Escandón y Dínora tras reencontrarse con sus nietas en la hacienda Trueba

Después de escapar del psiquiátrico, Martín se reúne por fin con sus nietas y les revela el infierno que vivió por culpa de Fernando Escandón. Además, confiesa que lo intentaron matar porque descubrió que él y Dínora son amantes, mientras crece el temor por el paradero de Gabriela.

Si Tras escapar del psiquiátrico junto a Hortensia, Martín confiesa a sus nietas el calvario que vivió: fue recluido contra su voluntad y Fernando quería verlo muerto

Martín revela el horror que vivió: Fernando intentó acabar con su vida en el psiquiátrico

Velvet el nuevo imperio - Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto

Isabel confiesa a Ana que ella es la madre de Alberto

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se divorcian

Ceylin e Ilgaz se divorcian de manera definitiva

Publicidad