El asesino del pozo sale a la luz: ¡era Burak!

Yekta se ha convertido en el abogado de Burak por petición de su abuelo. Haluk trabajó con el exmarido de Laçin hace unos años y sabe que él puede ayudar a demostrar la inocencia de su nieto en el caso de los asesinatos del pozo.

Burak, Haluk y Yekta han salido a comer después de la primera defensa del abogado al periodista. El acusado se muestra muy tranquilo porque asegura que es inocente, pero, cuando su abuelo se levanta de la mesa y se queda a solas con Yekta… ¡El exmarido de Laçin lo pone contra las cuerdas!

Yekta le cuenta una historia. Hace dos años, un cliente suyo lo llamó para contarle que vio a alguien arrojar algo dentro de un pozo y, al preguntarle qué es lo que hacía, se peleó con él. Ese alguien era… ¡Burak! ¡El periodista ya no puede negar que él es el culpable!

El abogado le asegura a su defendido que le guardará el secreto, aunque, cuando abandona el restaurante, recuerda que fue él mismo el que llamó de forma anónima a la policía para contar que había un cadáver en un pozo.

Pero Ilgaz sigue investigando porque está convencido de que Burak es el responsable de los crímenes del pozo, aunque no tiene pruebas que lo demuestren. El periodista es el principal sospechoso del caso, ya que toda su familia murió hace años en un sospechoso accidente.

El problema, y la principal defensa de Burak, es que apareció en el zulo como un secuestrado más y su historia parece convincente para la fiscalía. Pero a Ilgaz su instinto no le falla y está empeñado en demostrar que el periodista es culpable.

Ilgaz se ha puesto a revisar las imágenes de Burak en comisaría para analizar su comportamiento y poder encontrar alguna prueba que lo delate. ¡Está convencido de que está mintiendo!

Después de pasarse un buen rato adelantando y atrasando el vídeo, el fiscal descubre que Burak no se inmuta al ver la sangre de uno de los trabajadores de comisaría que se acerca a él. ¡Y eso que el periodista había asegurado que tenía hemofobia!

“Te he pillado. Tú eres el asesino”, se dice a sí mismo Ilgaz. ¿Conseguirá demostrar que es el culpable y que lo encierren?