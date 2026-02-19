Cüneyt revela a Ceylin que Serdar fue quien mató a su padre

Cüneyt decidió romper su relación con Neva cuando ella le preguntó si habían intentado ayudar a Serdar a escapar.

Sin embargo, al llegar al despacho se encontró con una desagradable sorpresa… ¡Yekta iba a despedirlo! Así que decidió ayudar a Ceylin y acabar con el que hasta ahora había sido su jefe.

El abogado ha comenzado a destripar las irregularidades de Yekta, desde la muerte de Inci: “Cuando soltaron a Çinar, Zafer acudió a Yekta y él le llenó la cabeza de ideas absurdas”. Esas palabras provocaron que el padre de Ceylin quisiese tomarse la justicia por su mano… ¡Por eso quiso matar a Çinar!

Cüneyt continúa explicando que Serdar les contó dónde había enterrado a Zafer y que Yekta fue el que provocó también que su cadáver fuese descubierto.

Pero Cüneyt todavía le cuenta algo peor: “Serdar confesó. Fue él quién mató a Zafer y no Çinar. Engin también estaba implicado”.

¡Ceylin no es capaz de asimilar toda esta información! ¿Conseguirá demostrar la verdad para que Yekta y Serdar paguen?