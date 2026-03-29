Yekta delta a su hijo: Ömer está detrás de la detención de Ilgaz

Todos están destrozados tras descubrir que Ilgaz ha sido detenido y, sobre todo, Ceylin. La joven abogada no puede creerse que su marido haya sido detenido por fraude, cohecho y corrupción y que tenga que permanecer en el calabozo hasta que se aclare todo lo que ha pasado.

Ceylin se convierte en su abogada, pero empieza a desanimarse al ver que todas las pruebas están colocadas minuciosamente para que parezca que Ilgaz es el culpable de todos los delitos de los que se le acusan.

Desesperada, la joven pierde el control y se abalanza contra Yekta con un cuchillo amenazándolo con hacerle daño… ¡está convencida de que él les ha tenido una trampa y que, por eso, Ilgaz ha sido detenido!

Ceylin le amenaza y le dice que diga al juez la verdad: “Dirás que Ilgaz es inocente”, pero se queda muy sorprendida con una confesión inesperada por parte de Yekta: “Ömer lo ha planeado todo”.

Yekta le dice que él también tiene mucho miedo de su hijo y de lo que es capaz de hacer: “Ese chico es un auténtico psicópata” y le dice que le ayudará a conseguir pruebas que exculpen a al fiscal Kaya. “Confía en mí”. ¿Creerá Ceylin en sus buenas intenciones o será otra trampa?

Yekta Tilmen empieza a investigar sobre Ömer y llega hasta la madre del chico… ¡que todo creían que estaba muerta! La mujer padece Alzheimer y se encuentra en una residencia.

El falso abogado habla con ella e intenta que le recuerde diciendo que es el padre de Ömer. La mujer, entonces le dice una impactante noticia que Yekta no se podía ni imaginar: “Mi hijo Ömer está muerto”. Yekta sale de allí muy impactado y con la duda de si Ömer es verdaderamente su hijo o no.