Secretos de familia

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¡Turgut Ali y Ömer son detenidos por el asesinato de Ilgaz!

Ceylin, ya liberada, ha trabajado todo lo que ha podido para pillar a Turgut Ali y Ömer en plena huida.

¡Turgut Ali y Ömer son detenidos!

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Ceylin por fin es libre. De nada ha servido todas las pruebas que Ömer puso contra ella para que pareciese que ella era la asesina de Ilgaz.

Desde que quedó en libertad, la abogada junto a Eren, Derya y Yekta, inician una carrera contrarreloj para demostrar que el único culpable del asesinato es… ¡Turgut Ali y que Ömer le ayudó a culpar a Ceylin!

Gracias a la colaboración de todos y una serie de pistas… ¡pillan a Turgut Ali y Ömer con las manos en la masa!

Eren y una patrulla de policía se presentan en la casa del fiscal jefe para detenerlo justo cuando se disponía a irse al aeropuerto con su familia para que la hija de Turgut Ali reciba allí el tratamiento que necesita contra su enfermedad. ¿Confesará que él disparó a Ilgaz?

Por otro lado, también Ömer es detenido por presunto delito de contrabando, manipulación de pruebas y por el homicidio del periodista. ¡Parece que el juego se le ha acabado a ambos!

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