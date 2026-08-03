La fiesta de despedida de soltero de Ferman se descontrola y desata el caos entre Mahir y Canfeza

Ferman opta por celebrar una fiesta en casa de Mahir y Canfeza después de que el comisario se niegue a ir a un club. El hijo de Afet se ha apoderado de las llaves de la vivienda de su tío y ha convertido el comedor en una auténtica sala de fiestas.

A la despedida también acuden Kürşat y Salih, que todavía está convaleciente del disparo que recibió durante la operación contra Ozan.

Mientras tanto, Canfeza acude con Efsane, Süreyya y Gülizar al restaurante de su antiguo novio del instituto. El joven se alegra mucho de verlas y les habla de la relación que mantuvo con la amiga de Sare. Sin embargo, la mujer de Mahir resta importancia a aquella aventura. "Fue una tontería de niños", asegura ante la madre de su marido.

Handan y Sare también están cenando en el mismo restaurante. La que fuera íntima amiga de Canfeza decide enviarle a Mahir una fotografía de su esposa junto al dueño del local con la intención de despertar sus celos. Y lo consigue.

Al recibir la imagen, el nieto de Asaf llama inmediatamente a su mujer para pedirle explicaciones. Ella no le da ninguna importancia, pero empieza a preocuparse cuando descubre que unas bailarinas han llegado a su casa. Por eso, decide regresar para comprobar qué está sucediendo.

Antes de marcharse, Canfeza se acerca a Sare y, sin mediar palabra, le propina una bofetada. "Mira, Sare, te lo advierto: cuidadito", le dice.

La hija de Handan no se queda callada y le responde furiosa: "Vas a pagar por esto".

Mientras Ferman baila con las bailarinas ante la mirada del resto de los invitados, Canfeza llega a la casa acompañada por Efsane y se desata el caos. La prometida de Ferman, enfurecida al verlo rodeado de tantas mujeres, termina dándole también una bofetada.

Cuando todos abandonan finalmente la casa, Mahir intenta justificarse ante Canfeza y asegura que Kürşat, Salih y él han sido víctimas de las locuras de su tío. Además, le explica que desde el primer momento se opuso a que las bailarinas entraran en su vivienda, pero no pudo evitarlo.

El comisario aprovecha entonces para confesarle a su esposa que tampoco le gustó el mensaje que recibió de Sare, en el que insinuaba que Canfeza estaba reconectando con su exnovio.

Ella lo tranquiliza y le asegura que no tiene nada de qué preocuparse, porque él ha sido su primer y único amor.

Mahir se muestra feliz, aunque también nervioso, ante la llegada de su primer hijo. "Somos una familia de tres", afirma Canfeza.

"El mundo es nuestro", responde emocionado el hijo de Süreyya.