Carmina revela que Augusto y Elisa ¡son hermanos!

Elisa habla con Damián y le cuenta los planes que tiene su padre de que ambos se vayan juntos a empezar de cero como una familia de dos en otro lugar.

Damián no entiende lo que hace Elisa porque él dejó todo por ella: dejó la procesadora, la hacienda, se peleó con su madre. Pero Elisa está decidida a irse con su padre de LaErmita. ¡Esto es una despedida! Pero Damián no lo acepta. Ya avisó que si no le dejaban casarse con ella, se la llevaría.

Damián se enfrenta a Augusto y le acusa de que ha jugado con él y sus sentimientos dándole esperanzas para aceptar que se case con su hija.

Carmina también arremete contra Elisa porque se va a llevar con ella a la única persona que le queda al lado, Augusto. Y le dice que ojalá se hubiera ido con su madre.

Todas se despiden entre lágrimas de Elisa, Lolita, Paloma, que están muy sorprendidas con la noticia, poque Augusto pidió a Elisa que no hablara de sus planes de irse a nadie hasta que pasara la boda de Lolita.

Llegó el momento de la despedida, pero entonces todo estalla. Damián aparece para llevarse a Elisa con él y pregunta otra vez delante de ambos a quién elige.

Elisa le dice a su padre que no puede irse con él y Augusto le dice que si no entiende que Damián y ella no pueden estar juntos así que Damián pregunta por qué no y le pide que le dé una razón.

Así que Carmina decide intervenir y soltar una bomba para cancelar la partida de su marido. Que entre Elisa y Damián no puede haber nada porque ¡son hijos del mismo padre!

Elisa no la cree y piensa que lo hace porque siempre ha querido hacerla daño.

Lo que Augusto por supuesto no sabe es que el resultado de las pruebas de paternidad que él vio estaban alteradas por el doctor Tobar a petición de su amante ¡Carmina!

Pero Elisa no puede soportar tanto dolor y echa a Damián a gritos porque quiere estar sola para procesar todo. Damián solo puede negarlo, piensa que quizá no sea verdad pero Elisa se pregunta ¿y si sí?