Mahir y Canfeza vuelven a darse el 'sí, quiero' y sorprenden a todos con el anuncio de su próxima paternidad

Llega a la mansión de los Yilmaz una caja enorme y todos quieren saber qué contiene. Mahir les confiesa que se trata de un regalo muy especial para Canfeza. Cuando su mujer la abre, descubre en su interior un vestido de novia.

Ambos quieren renovar sus votos y volver a darse el 'sí, quiero' ante toda su familia. Todos se alegran al conocer la intención de la pareja.

El comisario explica que llevará a Canfeza a casa de su padre para que pase allí la noche, como manda la tradición. A la mañana siguiente, irá a buscarla y regresarán juntos a la mansión familiar para contraer matrimonio.

Por la noche, Mahir y su mujer no pueden conciliar el sueño. Están muy nerviosos por la boda y el hijo de Süreyya llama por teléfono a Canfeza. "Te echo de menos", le dice el policía.

Mahir se sincera con ella y le confiesa que siente mucho todo lo que ha tenido que sufrir desde que se conocieron. Canfeza también le pide disculpas por haberlo metido en más de un problema.

La hija de Kürşat le pide a su marido que le cuente una historia y él decide relatar la suya: su propia historia de amor.

A la mañana siguiente llega el momento tan esperado por la pareja. Mahir acude a casa de su suegro para pedirle la mano de su hija y, cuando la ve vestida de novia, se queda sin palabras. Canfeza está espectacular.

Después, se dirigen, junto a la familia de la joven, a la mansión de Asaf y Afet, donde contraen matrimonio rodeados de los Kilimci, los Yilmaz y sus mejores amigos. Ahora sí: ¡es una boda de ensueño!

Pero Canfeza y Mahir todavía tienen algo muy importante que anunciar y lo hacen de una manera muy original: ¡van a ser padres! Todos se alegran por ellos, salvo Afet, cuya cara lo dice todo.