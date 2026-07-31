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Canfeza descubre que está embarazada y sorprende a Mahir con la noticia

Canfeza recibe la noticia más emocionante de su vida: está embarazada de siete semanas. La joven prepara una sorpresa muy especial para contarle a Mahir que van a convertirse en padres.

Canfeza descubre que está embarazada y sorprende a Mahir con la noticia

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Mahir participa en una operación especial para detener a Ozan y desarticular su organización criminal con la ayuda de su amigo Salih. Durante el operativo se produce un intenso tiroteo y el prometido de Sare resulta gravemente herido. Finalmente, es trasladado al hospital, donde consiguen salvarle la vida tras someterlo a una operación.

Sare está destrozada por lo ocurrido y busca refugio en la casa de los abuelos de Mahir. Sin embargo, Canfeza no la recibe precisamente con los brazos abiertos y la culpa de todo lo que le ha sucedido a Salih.

La hija de Kürşat le explica que el joven policía no llevaba puesto el chaleco antibalas porque estaba muy afectado después de que ella desapareciera de su vida sin avisar y se llevara todas sus joyas

"Esto lo has provocado tú y nuestro hermano Ozan le ha disparado", le reprocha Canfeza, muy enfadada.

La discusión entre las dos amigas termina de la peor manera: Canfeza pierde el equilibrio y cae por las escaleras. Afortunadamente, no sufre ninguna lesión grave y solo se hace algunas heridas en el tobillo. Sin embargo, durante la exploración médica descubre algo que la deja completamente sin palabras: ¡está embarazada!

Canfeza termina cayéndose por las escaleras tras una fuerte discursión con Sare

Al conocer la noticia, Canfeza no puede evitar llorar de emoción. Le confiesa a la doctora que siempre había deseado ser madre, aunque no esperaba que sucediera tan pronto.

Canfeza recibe la mejor las notiias: ¡Está embarazada!

La joven está deseando contárselo a Mahir, pero quiere hacerlo de una forma muy especial. Por eso, acude a una tienda de bebés y, con la ayuda de una dependienta, prepara para el comisario una sorpresa que jamás podrá olvidar.

¿Por qué Canfeza visita una tienda de bebés?

Canfeza organiza una cena romántica para comunicarle a su marido que va a ser padre y coloca su teléfono móvil para grabar el inolvidable momento.

Mahir no sospecha que su mujer está esperando un bebé y, cuando descubre en su plato unas pequeñas zapatillas, se queda en shock. "Vamos a ser padres", le anuncia Canfeza.

El nieto de Afet no puede contener la emoción al conocer la feliz noticia.

A la mañana siguiente, la pareja acude a la primera ecografía. Canfeza está embarazada de siete semanas y la ginecóloga les entrega la primera imagen de su bebé. Sin duda, es un momento muy especial que ninguno de los dos olvidará jamás.

Canfeza y Mahir ven a su bebé en una ecografía por primera vez

Ya fuera de la consulta, Canfeza le confiesa a su marido que, aunque está muy feliz por convertirse en madre, también siente miedo. Mahir consigue tranquilizarla y le asegura que todo saldrá bien.

"Quiero a nuestro bebé antes incluso de que nazca", reconoce la joven, pletórica de felicidad.

Canfeza se sincera con Mahir ante la inminente lledaga de su bebé: "Estoy eufórica, pero tengo miedo"
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