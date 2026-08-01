Lolita se casa con Horacio después de muchas dudas

Lolita va de camino a la iglesia a casarse con Horacio cuando aparece Braulio. Los dos tuvieron una relación hace años y ahora el hombre le dice que ¡la sigue amando!

Sabe que ella en su día eligió cuidar de Elisa antes que optar por amarlo a él. Pero él ahora tiene una mujer y un hijo y el padre Lupe convence a Lolita de que ella no sería capaz de separar a una familia, y por supuesto que no lo haría, pero no para de llorar.

Sin embargo, no ha sido el único momento tenso que ha surgido en torno a esta boda.

Por un lado, Carmina va a ver lo guapa que está Lolita y ella le dice que no puede saber lo que se siente, puesto que nunca se casó en una iglesia con Augusto, así como hizo Estefanía. Lolita y Augusto no se explican por qué Carmina quiere ir a la boda, cuando no tiene ninguna simpatía por la sirvienta, pero se presenta en la iglesia parando la ceremonia.

Antes de salir de casa se produce otro tenso momento cuando Augusto va a visitar a Lolita y esta le pide que la acompañe hasta el altar para que vaya preparándose para la boda de Elisa. El silencio llena los siguientes segundos, porque Elisa tiene la cabeza hecha un lío y Augusto tampoco sabe si va a dar su aprobación al matrimonio de su hija.

Pese a todo, la boda de Lolita y Horacio se celebra y terminan casados. Antes de la ceremonia, el padre Lupe pregunta a la novia si de verdad quiere a Horacio y ella asiente. Así que se dirige al altar a casarse con el hombre que pueda hacerla feliz.

La novia viste un vestido de encaje con pedrería, velo y dos flores blancas en el pelo, y un enorme collar dorado.

Todos sus amigos están en la iglesia, incluidos Gael y Paloma, Damián y, por supuesto, Elisa. ¡Esperemos que sean felices!