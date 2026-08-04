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Augusto descubre que Elisa sí es hija suya

Carmina está cada vez más acorralada y le confiesa a Augusto la verdad sobre su hija. Además, Ramona le advierte de que a todos les llega su hora.

Augusto descubre que Elisa sí que es hija suya

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Nova
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Doña Ramona y Elisa se encuentran en el cementerio delante de la tumba de Estefanía.

La mujer pregunta a la joven qué pasó el día que murió antes de que saliera de casa. Elisa le cuenta que se despidió de ella y le dijo que regresaría pronto.

También recuerda que le dijo que no abriera la puerta a la tía Carmina, porque estaba encerrada en su habitación, y gritaba desde dentro que le abrieran. Ramona le pregunta que por qué estaba encerrada y responde que porque se iba a ir de viaje pero al final no se fue debido al accidente.

Augusto descubre que Elisa sí que es hija suya

Ramona también va a ver a Carmina para que se sienta amenazada en una casa que no es la suya, sino la de Augusto y Estefanía.

Las cosas se le están poniendo difíciles a Carmina, porque hasta el padre Lupe la está presionando para que le cuente a Augusto que no es verdad que Elisa no sea su hija.

Augusto descubre que Elisa sí que es hija suya

Tiene que decírselo ya, y como no confía en que se lo vaya a decir se lo va a contar él mismo. Pero no es necesario porque entones Augusto llega y Carmina tiene que revelarlo todo.

¡Augusto puede comprobarlo en los análisis de sangre!

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