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Elisa se marcha de casa para alejarse de Augusto

La joven decide abandonar la hacienda en la que vivía junto a Augusto, ahora que no es su padre.

Elisa se marcha de casa para alejarse de Augusto

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Nova
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Los planes de Elisa han cambiado mucho en poco tiempo. Primero iba a casarse con Damián, luego su padre le pidió que se marcharan juntos a empezar de cero y cuando se decidió por permanecer junto a Damián se enteró de que quizás sean hermanos.

Eso quiere decir que son hijos del mismo padre, de Rosendo. Y aunque no se lo cree del todo, aprovecha el momento para anunciar que se marcha de casa. Ahora que se supone que Augusto no es su padre no le ve sentido a seguir viviendo en esa casa, más cuando él nunca la ha tratado como a una hija y siempre la ha despreciado.

Elisa se marcha de casa para alejarse de Augusto

Elisa abandona así parte de su vida, de su historia y de su madre Estefanía, ya que es la casa en la que vivieron cuando eran una familia feliz.

¿Dónde vivirá ahora?

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