El compromiso, la nueva historia de amor, secretos y sacrificios que llega muy pronto a Nova

Hikmet está atravesando un momento especialmente delicado y quiere asegurarse de que su hijo Emir encauza su vida. Por eso, le pide a Reyhan que cumpla su última voluntad: casarse con él y tratar de mantener unida a la familia. Aunque la propuesta la sorprende y sabe que aceptar supondrá renunciar a la vida que conocía hasta entonces, Reyhan decide dar el paso por lealtad, cariño y sentido del deber.

La noticia no es recibida de la misma manera por Emir. Rebelde, orgulloso y emocionalmente inaccesible, el joven se niega a aceptar que su padre decida su futuro. Considera que ese matrimonio es una imposición y está convencido de que Reyhan ha aceptado movida por el interés. Por ello, desde el primer momento se propone hacerle la vida imposible para conseguir que se marche y ponga fin al compromiso.

Reyhan, sin embargo, no está dispuesta a romper la promesa que le ha hecho a Hikmet. A pesar de las humillaciones, la frialdad y el rechazo constante de Emir, se mantiene firme y demuestra una fortaleza que él no esperaba encontrar. Poco a poco, la convivencia empieza a sacar a la luz una faceta diferente de ambos y la distancia que los separaba comienza a reducirse.

Lo que nace como una relación forzada y cargada de resentimiento se transforma lentamente en un vínculo lleno de tensión, orgullo y sentimientos difíciles de controlar. Emir empieza a descubrir que Reyhan no es la mujer interesada que había imaginado, mientras ella comprende que tras su actitud arrogante se esconde un hombre herido, incapaz de mostrar sus emociones.

Sin embargo, su camino no será sencillo. Los secretos familiares, las traiciones, los celos y las personas dispuestas a separarlos pondrán a prueba constantemente su relación. Cada vez que parezca que Reyhan y Emir están más cerca de reconocer lo que sienten, un nuevo obstáculo amenazará con destruir todo lo que han conseguido construir.

¿Será capaz Emir de dejar atrás sus prejuicios y abrirle su corazón a Reyhan? ¿Podrá ella seguir luchando por un matrimonio que comenzó sin amor?

No te pierdas El compromiso, una serie que invita a los espectadores a descubrir una historia marcada por las promesas, los sacrificios y una pasión que surgirá en las circunstancias más inesperadas.