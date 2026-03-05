Secretos de familia

Serdar aparece muerto después de que Çinar lo apuntase con una pistola

Ceylin, Ilgaz, Pars y Eren iban a celebrar que por fin pueden volver a trabajar. Pero la muerte de Serdar lo empaña todo. Además, Çinar vivió un tenso momento con él antes de morir. ¿Qué pasaría?

Secretos de familia - Serdar aparece muerto

Las familias Erguvan, Kaya y todos sus amigos se reúnen para celebrar que los tres amigos han podido recuperar su trabajo.

Turgut Ali, el inspector jefe del Consejo General del Poder Judicial ya ha tomado una decisión que desvelará en una rueda de prensa. Pars se temía lo peor: “Nos van a encerrar de por vida”. Pero al final todo ha salido bien. Hasta Yekta se ha sorprendido.

Por fin han determinado que la muerte de Burak no fue un abuso de poder y que además Burak es el responsable de provocar la muerte de las víctimas por avivar en ellas sus instintos primitivos y de matar directamente a Neva. Así que todos pueden volver a desempeñar su trabajo con normalidad.

Secretos de familia - Pars, Ilgaz y Eren pueden volver a trabajar

Pero ha pasado algo. Un grupo de chicos ha encontrado un cadáver en un vertedero. Y cuando la policía ha llegado al lugar de los hechos se han encontrado con ¡el cuerpo de Serdar!

Parla llama a su abuela Gul llorando y Çinar se pone al teléfono. Le dice que tiene delante de él a punta de pistola a Serdar, el asesino de su marido. Y le pide que vaya a esa ubicación para decidir su destino.

Pero ¡no se sabe qué pasaría finalmente! Hasta que Serdar aparece muerto.

Secretos de familia - Çinar apunta a Serdar con una pistola
