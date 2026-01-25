Seda piensa que Yekta mató a su hijo, no Ceylin

Ceylin continúa en prisión por la muerte de Engin en su huida. Todas las pruebas llevan a ella pero empiezan a surgir nuevos sospechosos.

Por ejempo, Seda, la exmujer de Yekta, piensa que el padre de su hijo podría tener un buen plan para acabar con él. Y aunque no fuera de manera directa, sí que lo ayudó a salir de la cárcel, donde corrió más peligro y terminó con su vida.

Ella confía en que no fue Ceylin la que cometió el crimen. Pero no es la única, claro.

Ilgaz la visita y ella no puede parar de llorar, mientras a él se le rompe el corazón de ver a la mujer a la que ama en esa situación.

Todo lo que le propone es que intente recordar todo lo que pasó aquella noche. Cualquier detalle puede ayudar para poner a Ceylin en libertad.