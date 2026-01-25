Secretos de familia

Seda piensa que Yekta mató a su hijo, no Ceylin

Mientras la muerte de Engin sigue investigándose, Ceylin permanece en prisión, aunque surgen nuevas teorías sobre el posible autor del crimen.

Secretos de familia

Ceylin continúa en prisión por la muerte de Engin en su huida. Todas las pruebas llevan a ella pero empiezan a surgir nuevos sospechosos.

Por ejempo, Seda, la exmujer de Yekta, piensa que el padre de su hijo podría tener un buen plan para acabar con él. Y aunque no fuera de manera directa, sí que lo ayudó a salir de la cárcel, donde corrió más peligro y terminó con su vida.

Secretos de familia

Ella confía en que no fue Ceylin la que cometió el crimen. Pero no es la única, claro.

Ilgaz la visita y ella no puede parar de llorar, mientras a él se le rompe el corazón de ver a la mujer a la que ama en esa situación.

Todo lo que le propone es que intente recordar todo lo que pasó aquella noche. Cualquier detalle puede ayudar para poner a Ceylin en libertad.

Series

Secretos de familia

Seda piensa que Yekta mató a su hijo, no Ceylin

Ana se va de viaje de trabajo con Alberto y terminan compartiendo habitación

El cadáver de Engin aparece en el bosque y Ceylin es la principal sospechosa

Ayça secuestra a Hakan para que se quede junto a ella

Y no lo ha hecho sola, ha contado con ayuda.

El amor invencible - Leona y Adrián han conseguido en el rescate recuperar a Oliver y vuelven con él a su casa. Y allí Gael tiene que explicar a su familia que Leona ha puesto dinero de su bolsillo para recuperar al niño y que le ha salvado la vida. No puede dejar que arremetan contra ella cuando no solo no tiene culpa de nada, si no que ha hecho todo lo posible por rescatarlo. Ante esa situación, el padre de Gael acepta que Leona recupere su trabajo en su casa, aunque la esté vigilando. Gael aprovecha un momento a solas para agradecerla en la intimidad a Leona todo lo que ha hecho por Oliver. Y cuando ella le pregunta sobre lo que siente por sus hijos, él admite que son muy importantes para él. Y recuerda cómo fue cuándo descubrieron que estaban esperándolos. ¡Sin él saber que la mujer que tiene delante es a la que dejó embarazada tantos años atrás!
Leona regresa a la casa con Oliver recién rescatado

Gael defiende a Leona delante de su familia y dice que Oliver está vivo gracias a ella.

Ceylin descubre la fuga de Engin ¡y aparece tirada y ensangrentada!

Bora y Karsu pasean para alejarse de sus madres

El amor invencible - Mientras Gael pide a su padre que Leona vuelva a trabajar en la casa, cosa que no está siendo nada fácil, la pareja de Gael se vuelve loca buscando a Oliver. Nadie lo encuentra y ella misma se enfada pensando que por qué el niño está tan obsesionado con esa mujer. Además, dejo una nota diciendo que si Leopna no regresa no lo volverán a ver. Leona informa a Gael de que ha recibido una llamada de unas personas que tienen a Oliver y deben de entregarle una gran cantidad de dinero a cambio de su su vida. Un dinero que ni Leona ni Adrián tienen, por lo que acuden a Gael para que complete su parte del dinero.

Oliver es secuestrado y piden un rescate por él

