Momento destacado
Seda piensa que Yekta mató a su hijo, no Ceylin
Mientras la muerte de Engin sigue investigándose, Ceylin permanece en prisión, aunque surgen nuevas teorías sobre el posible autor del crimen.
Ceylin continúa en prisión por la muerte de Engin en su huida. Todas las pruebas llevan a ella pero empiezan a surgir nuevos sospechosos.
Por ejempo, Seda, la exmujer de Yekta, piensa que el padre de su hijo podría tener un buen plan para acabar con él. Y aunque no fuera de manera directa, sí que lo ayudó a salir de la cárcel, donde corrió más peligro y terminó con su vida.
Ella confía en que no fue Ceylin la que cometió el crimen. Pero no es la única, claro.
Ilgaz la visita y ella no puede parar de llorar, mientras a él se le rompe el corazón de ver a la mujer a la que ama en esa situación.
Todo lo que le propone es que intente recordar todo lo que pasó aquella noche. Cualquier detalle puede ayudar para poner a Ceylin en libertad.
