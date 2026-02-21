Pars, destrozado al ver que su hermana Neva está muerta

Ilgaz ha tenido que identificar a uno de los cadáveres que la policía ha encontrado en un pozo y se ha quedado roto de dolor al descubrir que es… ¡Neva!

Ceylin abraza a Ilgaz mientras él no puede ocultar sus lágrimas y el dolor por la muerte de Neva. Ilgaz la conoce muy bien ya que salieron juntos e, incluso, estuvieron a punto de casarse.

Ilgaz y Eren sacan fuerzas para contárselo a Pars. Se les parte el alma al ser consciente que los hermanos Seçkin solo se tenían el uno al otro. Pars piensa que sus amigos se han equivocado… ¡no puede ser su hermana! El fiscal creía que Neva estaba de vacaciones con Cüneyt, pero por desgracia no es así.

Cuando ve el cuerpo de Neva, Pars sigue teniendo sus dudas al ver que el cadáver tiene el pelo negro y su hermana es pelirroja. El forense le dice que tiene tinte en el pelo y que no cabe duda de que es ella.

Roto de dolor y rabia, Pars se derrumba y todavía más al saber que Neva sufrió mucho. Pars no parará hasta que se haga justicia por lo que le han hecho a su hermana.

Todo esto pilla a Pars en un buen momento tanto a nivel personal como profesional. Acaba de ser nombrado Fiscal Jefe del distrito de Estambul y se llevó una gran sorpresa, porque pensaba que iban a elegir a Ilgaz para este puesto de gran responsabilidad. ¡Hasta tenía los bollos preparados para llevar al cumpleaños de Ceylin, donde tenían pensado celebrar todo!

Y tras la celebración de la boda de Ceylin e Ilgaz, el fiscal Seçkin y Derya iniciaron una relación, aunque todavía no han querido compartirlo con nadie.

Vamos, que tenía mucho que celebrar. Pero la vida le ha dado un golpe muy duro de pronto.

¿Qué habrá pasado? ¿Por qué la hermana de Pars ha sido víctima de este asesinato?