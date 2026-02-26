El asesino del pozo secuestra a Ceylin ¡y a varias personas más!

El asesino del crimen del pozo que está sembrando el caos ha vuelto a actuar. Ceylin podría ser su nueva víctima, ya que continúa formando una familia secuestrando a un niño, una chica, un taxista y a un agente inmobiliario. Solo queda una mujer para completarla y esa mujer es… ¡Ceylin!

El asesino tiende una trampa a la abogada haciéndose pasar por un cliente. Cuando Ceylin llega al lugar, en el parking, alguien la retiene contra su voluntad y la mete en el maletero de un coche.

Cuando llega al escondite, Ceylin se da cuenta que hay más personas allí y que allí mismo estuvo retenida Neva antes de morir.

Cuando Ilgaz vuelve a casa y descubre que Ceylin no ha dormido allí la busca por todos lados desesperado pero no hay rastro de ella y nadie la ha visto.

Ilgaz teme que el asesino haya vuelto a intentar tenderle una trampa a Ceylin y se da cuenta que ¡su mujer ha desaparecido!

Llama a Eren para contárselo y su amigo le acaba confesando que están desapareciendo más personas: una chica joven, dos hombres, un niño y ahora… ¡también Ceylin!

Ilgaz no puede creerlo. ¿Conseguirán encontrar a las víctimas con vida antes de que el asesino vuelva a actuar?