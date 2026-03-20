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Salim es detenido y Defne envía un vídeo a Ilgaz: “Si no liberáis a Salim, me matarán”

La investigación sobre la novia muerta lleva a Ilgaz a descubrir que su novio y sospechoso, Selim, está relacionado con la mafia y están detrás de todo lo ocurrido a sus familiares.

Secretos de familia - Defne manda un vídeo a Ilgaz

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Ilgaz está desesperado al seguir sin noticias de Defne, que ha sido secuestrada, y cree que Selim, principal sospechoso del caso de la novia muerta, podría estar involucrado con la desaparición de su hermana y con el apuñalamiento de su padre.

También cree que Yekta podría saber algo y se enfrenta a él haciéndole una encerrona con el objetivo es saber toda la verdad, pero sin éxito. ¡Nadie dice nada!

La investigación sigue su curso y hay una nueva sospechosa: la tía de la novia. La joven dice una y otra vez que ella no hizo nada, pero Ilgaz le miente diciendo que Selim ha confesado que ella mató a la novia con pastillas y calmantes.

Tras volver a negarlo, la tía de la novia acaba confesando que ella mató a la novia porque… ¡ella está enamorada de Selim y quería evitar esa boda como fuese! Selim remató la faena deshaciéndose del cuerpo y tirándolo al mar.

Su padre lo sabía, pero “vendió” a su hija para saldar una deuda. Salim está relacionado con la mafia de los Balcanes y él hizo un trato con ellos para ocultar el cuerpo. Si no le ayudaban, él desvelaría información sobre ellos.

Ilgaz pide una orden de detención y entonces se da cuenta que, aunque ya sepan que la identidad de los asesinos, ahora se enfrentan a un caso más complicado y muy peligroso.

Secretos de familia - Selim es detenido

De hecho, la mafia mandó las amenazas a Ceylin, hicieron explotar la bomba en el coche y estarían detrás del apuñalamiento de Metin y de la desaparición de la pequeña. ¡Y no se equivocaban!

¡Ceylin recibe un nuevo mensaje de la mafia! Es un mensaje de Defne, que maniatada, le dice a Ilgaz que los secuestradores le han pedido que les lea un papel. La mafia quiere que liberen a Selim, si no la pequeña… ¡morirá!

¿Qué hará ahora Ilgaz? ¿Cederá a su chantaje para salvar su hermana?

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