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¡Rescatan a Defne a punto de morir congelada en un frigorífico!

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Secretos de familia - ¡Rescatan a Defne a punto de morir congelada en un frigorífico!

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Una carrera contrarreloj para encontrar a Defne con vida ha comenzado y el tiempo se agota. Ceylin ha recibido un vídeo en el que la pequeña de los Kaya aparece recluida en una cámara frigorífica… en 40 minutos morirá congelada, si no llegan a tiempo.

Ilgaz y Eren consiguen interceptar a varios integrantes de la mafia, tras seguir un segundo chip en la chaqueta de Selim, y el fiscal es capaz de todo con tal de conseguir información sobre el paradero de su hermana… ¡hasta es capaz de acabar con la vida de cualquiera que tenga que ver con el secuestro de Defne!

Al límite, el fiscal Kaya consigue el nombre de la persona que mató a Selim y que mantiene retenida a su hermana y tras presentarse en su lugar de trabajo descubren la cámara frigorífica.

Si pensárselo dos veces, Ilgaz abre la puerta y allí… ¡encuentra a su hermana Defne, a punto de morir congelada!

Rápidamente le ponen ropa de abrigo y la llevan al hospital. ¡Ojalá que la pequeña esté bien y se recupere pronto!

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