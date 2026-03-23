Pars dimite después de pensar que Ridvan murió por su culpa

Para que nadie se entere de que van a saltarse las normas de la justicia, Pars e Ilgaz deciden llevar a cabo un plan y que Selim salga por la puerta de atrás sin ser visto, pero Yekta y Omer descubren los planes de la fiscalía para dejar en libertad a Salim a cambio de Defne y se lo comunican a la prensa.

A Pars entonces no le queda otro remedio y planifica una nueva idea para llevar a cabo su objetivo: un agente, con peso y altura similar a Selim, se hará pasar por él para que crean que el joven va directo a prisión mientras el verdadero Salim será puesto en libertad.

El supuesto agente que se va a infiltrar no aparece y Ridvan, la mano derecha de Pars, se presta a ocupar su lugar: él se hará pasar por Selim.

Aunque Pars duda al principio, acaba aceptando. Todo está listo. Cuando Pars le ayuda a prepararse, descubre una cajita con un anillo de compromiso. Ridvan entonces le cuenta a su jefe que está a punto de pedirle matrimonio a Özge. Pars no puede ocultar su alegría y les desea todo lo mejor.

Rivdan sale en el furgón policial simulando que es Selim y, al rato, Pars recibe una inesperada noticia: ¡Su fiel compañero y mano derecha ha sido asesinado! ¿Por qué habrán matado a Rivdan?, ¿habrán pensado los secuestradores que era Salim? ¡Estamos desolados!

Pars se siente culpable por la muerte de Ridvan. “Si no se lo hubiese permitido, él seguiría con vida”. Además, no puede evitar llorar cuando encuentra el anillo que su compañero le iba a regalar a su novia.

Ante esta situación, el fiscal Seçkin va más allá y toma una dura decisión: ¡Va a dimitir como fiscal jefe del distrito de Estambul!

Pars cree que no está a la altura de este importante cargo y escribe el escrito con su renuncia, aunque lo deja guardado en el escritorio de su despacho. ¿Cuándo entregará el documento y le contará a Ilgaz y Derya su decisión? ¿Será definitiva?