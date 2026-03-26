Pars es asesinado por la mafia y Derya encuentra su cadáver en el jardín de su casa

La vida de Derya se ha roto en mil pedazos al descubrir que Pars ha muerto. Además, no es la primera vez que la fiscal se tiene que enfrentar a este duro golpe. Hace unos años ya perdió a su marido y es algo que temía que volviese a pasar.

Derya no duda en plantarle cara a Igor, el jefe de la mafia, para pedirle explicaciones. El criminal le confirma la peor de sus sospechas cuando le cuenta que Pars… ¡ha sido asesinado! La fiscal también consigue que Igor le revele donde está enterrado el cadáver de Pars… ¡en el jardín de su propia casa!

Sin poder parar de llorar, Derya llama a Eren para contarle la terrible noticia: “He encontrado a Pars”, le dice sin casi poder articular palabra mientras Eren, acto seguido y lleno de rabia, se enfrenta a Igor por haberle arrebatado la vida a su gran amigo: “Iba a ser padre”, le dice. Además, le amenaza con que no saldrá de la cárcel y que se encargará de hacer de su vida un infierno.

Esto supone un tremendo golpe para todos pero sobre todo para Derya. La joven estaba sufriendo mucho por la desaparición del fiscal. Todos temían que le hubiese pasado algo grave después de que apareciese una mano humana junto a un mensaje amenazándolos y descubrir que llevaba ¡un anillo que lucía Pars!

De hecho, cuando Ilgaz, Ceylin y Eren fueron a casa de Derya, se la encontraron vestida de novia.

Ellos no sabían cómo disimular su cara de preocupación. “Tiene gracia, tengo vestido de novia, pero mi prometido no aparece”, comentaba con ironía.

Además Derya confesó algo importante en ese momento: su decisión de tener el bebé. Derya estaba embarazada de Pars y después de mucho pensarlo decidió que iba a tenerlo. Pero ahora que quería contárselo a Pars, no aparecía.

Y ahora ya es demasiado tarde. ¿Qué hará Derya ahora? Se nos rompe el corazón de verla así.