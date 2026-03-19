Ilgaz encuentra a Metin inconsciente y su hermana Defne ¡está secuestrada!

Ceylin y su familia le piden a Ilgaz que abandone el caso para que no haya desgracias, pero él no está dispuesto a hacerlo y quiere que se haga justicia. Y su familia sigue pagando por ello.

Ceylin recibe unanueva amenaza... ¡Una esquela de Metin! La joven Erguvan no puede creerse que esta vez las personas que querían acabar con la vida de Ilgaz vayan ahora por Metin.

En es mensaje pone ese mismo día como el día de su muerte. La abogada Erguvan va corriendo a contárselo a Ilgaz y Pars. El fiscal Kaya no puede creerse lo que está viendo y busca desesperado a su padre que no coge el teléfono. ¿Dónde estará Metin?

Entonces un agente le dice Eren que han encontrado a un hombre inconsciente en una carretera cercana y que podría ser él.

La policía, Ilgaz y Ceylin acuden al sitio indiciado y... ¡encuentran a Metin herido de gravedad! ¿Estará bien? La ambulancia lo lleva al hospital mientras todos temen por su vida.

Pero esta no es la única mala noticia. Ilgaz repara en que, a unos metros del cuerpo de Metin, está la mochila de su hermana pequeña. ¿Dónde está Defne?

A la vez, Pars sigue investigando el caso de la novia muerte y llama a Salim, el novio, a declarar. El joven se ha convertido en el principal sospechoso, aunque él sigue negando ser el asesino. Además, la policía cree que la persona o personas que asesinaron a la novia, apuñalaron a Metin y secuestraron a Defne podría ser la misma persona.

Ilgaz, entonces, pierde los nervios y se enfrenta a Selim en la sala de interrogatorios, pensando, que él está detrás del apuñalamiento de su padre y de la desaparición de su hermana.

El fiscal le amenaza y le dice que, si no le cuenta toda la verdad, acabará con toda su familia. Pars y Eren le piden a su amigo que se tranquilice, pero Ilgaz ya ha perdido la paciencia.

El fiscal Kaya se siente muy mal ya que cree que todo lo que ha pasado es por su culpa. Sus enemigos le advirtieron que, si seguía adelante con el caso de la novia muerta, algo malo le ocurriría.

Él tenía claro que no iba a abandonar el caso porque quería llegar hasta el final, pero jamás se imaginó que le atacarían donde más le duele.

Ilgaz se pone a recapitular pruebas y entonces descubre cómo se llevaron a su hermana en el autobús y se hunde al creer que tendría que haber hecho algo para protegerla: “Como le pase algo me muero”, le dice a Ceylin, aguantándose las lágrimas, la cual que convierte en su mejor apoyo en estos momentos tan complicados.

“Si le hacen daño, me moriré”, se dice castigándose una y otra vez desesperado por tener noticias pronto de su pequeña hermana y con la esperanza de que su padre se recupere muy pronto. ¡Ojalá así sea